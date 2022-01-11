Група конгресменів-республіканців пропонують визнати Україну країною "НАТО+"

Представники Республіканської партії США пропонують Конгресу прийняти закон, який надасть Україні термінову військову допомогу та визнає її країною "НАТО +".

Відповідну заяву 10 січня опублікували представники Республіканської партії у комітеті закордонних справ Майкл Маккол, комітеті збройних сил Майк Роджерс, комітеті розвідки Майк Тьорнер, а також голова Республіканської конференції у Палаті представників Еліс Стефанік.

Текст відповідного пресрелізу опубліковано на сайті комітету закордонних справ Палати Представників.

Пропонований законопроєкт передбачає наступні норми:

Підвищення військової допомоги українським ЗСУ, фінансування озброєння та навчання;

Визначення України як країни "НАТО+" із надання можливості продажу захисного озброєння та послуг;

Посилення санкцій проти "Північного Потоку-2";

Встановлення парламентського нагляду за адміністрацією президента США Джо Байдена щодо застосування санкцій проти Росії;

Запровадження низки дипломатичних механізмів з протидії російській агресії, зокрема підтримка декларації саміту НАТО в Бухаресті від 2008 року у якій передбачено майбутнє членство України та Грузії в цій організації;

Виділення 150 мільйонів доларів на фінансування Радіо Свобода у 2022 році задля протидії російській інформаційній дезінформації.

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Що відомо

Після виборів до Палати Представників США у листопаді 2020 року більшість в цьому органі має Демократична партія. Республіканська партія перебуває в опозиції та критикує президента США Джозефа Байдена за недостатньо жорстку позицію у стосунках з Росією. Раніше, за часів президентства республіканця Дональда Трампа, Демократична партія висловлювала таку ж критику вбік тодішнього президента.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.

17 грудня Міністерство закордонних справ Росії запропонувало США проєкти договору про гарантії безпеки та угоди щодо забезпечення безпеки РФ та країн-членів НАТО, що передбачає заборону на включення до складу альянсу країн колишнього СРСР (а отже і України).

У відповідь США й НАТО тоді ж заявили, що отримали пропозиції Росії, але обговорювати питання європейської безпеки без участі союзників у Європі не будуть. А МЗС України наголосило, що лише країна і НАТО вирішують, як розвиватимуться їхні відносини, зокрема що стосується розширення Альянсу.

30 грудня президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели переговори у телефонному режимі, під час якої американський лідер закликав Москву до деескалації напруженості з Україною. Того ж дня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Радбез не бачить загроз для" відкритої агресії з боку Російської Федерації".

Ввечері 2 січня президенти США та України Джозеф Байден і Володимир Зеленський провели телефонну розмову, під час якої обговорили, зокрема, питання недопущення подальшої ескалації ситуації на україно-російському кордоні.

7 січня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія продовжує нарощувати військову потужність біля кордонів України.

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