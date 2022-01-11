У ніч проти 12 січня (орієнтовно з 00:00 до 06:00) у мікрорайонах Ліски та Намив співробітники підприємства "Миколаївобленерго" виконуватимуть аварійно-ремонтні роботи на електромережах.

Інформацію про це кореспондентам Суспільного підтвердила начальниця відділу інформаційної роботи АТ "Миколаївобленерго" Тетяна Іванова.

За словами Тетяни Іванової, через відсутність електропостачання тимчасово не працюватимуть котельні підприємства "Миколаївоблтеплоенерго" за такими адресами:

вул. Генерала Карпенка, 1.

вул. Озерна, 45.

вул. Дачна, 7.

вул. Біла, 71.

вул. Курортна, 7А.

Загалом тимчасово без опалення залишаться майже 200 житлових будинків, п'ять дитячих садків та шкіл і одна лікарня:

вул. Лазурна, 2-Б, 4-А, 4-Б, 4-В, 4-Г, 6-А, 6-Б, 6-В, 10-А, 10-Б, 10-В, 14, 16, 16-А, 16-Б, 16-В, 16-Г, 18, 18-А, 18-Б, 20, 20-А, 24, 24-А, 24-Б, 26, 26-А, 28, 28-Б, 30, 30-А, 30-Б, 32, 32-А, 36-Б, 38, 40, 42-А, 42-Б, 4, 6, 14-А, 14-Б, 28-А, 34, 36, 36-А, 38-А, 38-Б, 42, 42-В, 50, 50-А, 52, 52-А, 52-Б, 22, 44, 46, 48, 18-В.

вул. Озерна, 1, 1-А, 2, 3, 3-А, 4, 6, 9-А, 9-Б, 11, 11-А, 11-Б, 11-В, 12, 13, 13-А, 13-Б, 15, 15-А, 17, 17-А, 19-А, 19-Б, 19-В, 21, 8, 10, 15-Б, 15-В, 17-Б, 19, 5-Б, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 45, 47.

вул. Київська, 3, 2, 4, 6, 8, 8-А, 8-Б.

вул. Ген. Карпенка, 1, 7, 7/1, 9, 1-А, 2/1, 2-А, 3, 5, 2/2.

вул. Дачна, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 9-А, 11, 11-А, 13-А, 13, 28, 30, 32, 38, 34, 36.

вул. Курортна, 1-А, 2, 2-А, 2-Б, 4, 6, 8, 8-А, 10, 10-А, 12, 3, 3-А, 3-Б, 5, 9-А, 14, 17, 19, 19-А, 9, 11, 13, 15.

вул. Біла, 67, 82, 72-А.

вул. Крилова, 11, 13, 15, 15-А, 17, 19-А, 19-Б, 19-В, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 38, 38-Б, 38-В, 40, 48, 50, 50-А, 56, 19-Г, 9, 19, 31, 44, 44-А, 46, 46-А, 52, 54, 42, 38/1, 40/1, 11/1, 13/1, 19/1.

вул. Світла, 14.

За словами Тетяни Іванової, фахівці "Миколаївоблтеплоенерго" працюватимуть у цілодобовому режимі, аби з відновленням електропостачання одразу запустити котельні та подати теплоносій до об’єктів якнайшвидше.

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