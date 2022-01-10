У Миколаєві під час пожежі загинув чоловік

У Миколаєві ввечері 9 грудня сталася пожежа. В одній із кімнат квартири на першому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку по вул. Металургів рятувальники виявили тіло загиблого власника — чоловіка 1965 року народження.
Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердив речник надзвичайників Артем Вагін.
За словами Артема Вагіна, чоловік мав інвалідність, тому самостійно вийти не міг. В результаті горіння утворилося щільне задимлення, яке розповсюдилося на сусідню квартиру на другому поверсі. У ній перебував чоловік 2004 року народження.
"У стресовому стані хлопець не захотів виходити сходовою клітиною, зокрема й у рятувальному комплекті, тому рятувальникам довелося евакуйовувати його через вікно балкону за допомогою триколінчатої драбини", – розказав Артем Вагін.
Площа пожежі — сім квадратних метрів. Причина встановлюється.
Від ДСНС працювали три спецмашини та десять рятувальників. Додатково залучалися співробітники поліції, бригада швидкої медичної допомоги та аварійна бригада АТ "Миколаївгаз".
Що відомо
- За інформацією ДСНС, з початку 2022 року на території Миколаївської області зареєстрували 35 пожеж. Протягом 2021 року виникло понад 2 500 пожеж.