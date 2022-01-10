У Миколаєві під час пожежі загинув чоловік

У Миколаєві ввечері 9 грудня сталася пожежа. В одній із кімнат квартири на першому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку по вул. Металургів рятувальники виявили тіло загиблого власника — чоловіка 1965 року народження.

Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердив речник надзвичайників Артем Вагін.

За словами Артема Вагіна, чоловік мав інвалідність, тому самостійно вийти не міг. В результаті горіння утворилося щільне задимлення, яке розповсюдилося на сусідню квартиру на другому поверсі. У ній перебував чоловік 2004 року народження.

"У стресовому стані хлопець не захотів виходити сходовою клітиною, зокрема й у рятувальному комплекті, тому рятувальникам довелося евакуйовувати його через вікно балкону за допомогою триколінчатої драбини", – розказав Артем Вагін.

Площа пожежі — сім квадратних метрів. Причина встановлюється.

Від ДСНС працювали три спецмашини та десять рятувальників. Додатково залучалися співробітники поліції, бригада швидкої медичної допомоги та аварійна бригада АТ "Миколаївгаз".

Що відомо

За інформацією ДСНС, з початку 2022 року на території Миколаївської області зареєстрували 35 пожеж. Протягом 2021 року виникло понад 2 500 пожеж.

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