За минулу добу, 9 січня, на Дніпропетровщині підтвердили 49 нових випадків коронавірусу. Про це йдеться в інформації на сайті МОЗ.

В області за добу через ускладнення коронавірусу померли 5 людей. Ще 256 жителів області одужали.

Загалом на Дніпропетровщині – 243 422 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. Подолали хворобу 231 716 мешканців області. Померли 8 942 людини.

Що відомо

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ щодо введення додаткової дози вакцини від COVID-19, який передбачає щеплення бустерною дозою окремих категорій населення.

Читайте також

- В Україні виявили майже 2 тисячі нових випадків коронавірусу за добу — МОЗ

- "Дельтакрон". На Кіпрі виявили гібридний штам коронавірусу

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро