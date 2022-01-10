За минулу добу, 9 січня, на Дніпропетровщині підтвердили 49 нових випадків коронавірусу. Про це йдеться в інформації на сайті МОЗ.
В області за добу через ускладнення коронавірусу померли 5 людей. Ще 256 жителів області одужали.
Загалом на Дніпропетровщині – 243 422 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. Подолали хворобу 231 716 мешканців області. Померли 8 942 людини.
Що відомо
- Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.
- 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
- Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ щодо введення додаткової дози вакцини від COVID-19, який передбачає щеплення бустерною дозою окремих категорій населення.
Читайте також
- В Україні виявили майже 2 тисячі нових випадків коронавірусу за добу — МОЗ
- "Дельтакрон". На Кіпрі виявили гібридний штам коронавірусу
Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро