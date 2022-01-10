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На Дніпропетровщині за добу підтвердили 49 нових випадків коронавірусу, 5 людей померли
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На Дніпропетровщині за добу підтвердили 49 нових випадків коронавірусу, 5 людей померли

Офiцiйно
Ірина Руденко
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На Дніпропетровщині за добу підтвердили 49 нових випадків коронавірусу, 5 людей померли Ілюстративне фото: Unsplash

За минулу добу, 9 січня, на Дніпропетровщині підтвердили 49 нових випадків коронавірусу. Про це йдеться в інформації на сайті МОЗ.

В області за добу через ускладнення коронавірусу померли 5 людей. Ще 256 жителів області одужали.

Загалом на Дніпропетровщині – 243 422 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. Подолали хворобу 231 716 мешканців області. Померли 8 942 людини.

Що відомо

  • Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.
  • 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
  • Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ щодо введення додаткової дози вакцини від COVID-19, який передбачає щеплення бустерною дозою окремих категорій населення.

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