На Івано-Франківщині медики зафіксували 77 нових випадків COVID-19

За минулу добу на Прикарпатті медики зафіксували 77 нових випадків COVID-19. Про це на Facebook-сторінці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Недугу виявили у 46 жителів Івано-Франківського, 16 — Коломийського, 14 — Калуського районів та одного жителя Надвірнянського районів. Жодного випадку захворювання не зафіксували у Верховинському та Косівському районах. Від початку пандемії COVID-19 зареєстрували у 129 198 прикарпатців.

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На Івано-Франківщині впродовж 9 січня медики не зафіксували жодного летального випадку з діагнозом COVID-19. Від початку пандемії в області з підтвердженим діагнозом COVID-19 померли 3 125 людей.

Одужання від коронавірусу за добу медпрацівники підтвердили 47 прикарпатцям. Загалом COVID-19 подолали 121 212 жителів області.

За добу 9 січня в Україні медики зафіксували 1 969 нових випадків COVID-19.

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