У понеділок у Казахстані — День жалоби

10 січня у Казахстані — День жалоби. Розпорядження про оголошення загальнонаціонального трауру президент Касим-Жомарт Токаєв підписав 8 січня. Точна кількість жертв січневих подій у Казахстані залишається невідомою, передає казахська служба Радіо Свобода – Радіо Азаттик.

9 січня Telegram-канал Міністерства інформації та суспільного розвитку повідомив про загибель 164 людей. Пізніше того ж дня Міністерство охорони здоров'я країни спростувала цю інформацію.

Раніше повідомлялося про загибель 18 силовиків і 26 “озброєних людей”, відзначає Радіо Азаттик. Дитяча омбудсманка Аружан Саїн повідомила про загибель в Алмати двох дітей.

За даними Радіо Азаттик, зранку в Алмати вперше з 5 січня відкрили доступ до інтернету. У столиці та інших містах у попередні дні Інтернет був доступний впродовж кількох годин н добу. Це, зокрема, ускладнює отримання незалежної інформації по постраждалих, відзначають журналісти.

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У неділю, 9 січня, влада Казахстану повідомила про затримання близько 6 тисяч людей.

Що відомо

У Казахстані з 1 січня тривають протести, приводом до яких стало підвищення цін на газ. У ніч проти 5 січня вони переросли в сутички мітингарів і поліції, після чого в різних містах країни почалися погроми та захоплення будівель. У країні на тлі протестів заблокували роботу інтернету, а також припинили працювати банки.

Президент Казахстану звернувся до Ради колективної безпеки ОДКБ, до якої входять представники шести країн, зокрема Росії. 6 січня іноземні війська почали прибувати в Казахстан.

7 січня у Казахстані оголосили "червоний рівень" терористичної небезпеки, а президент країни Касим-Жомарт Токаєв ініціював проведення саміту лідерів країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

За даними МВС Казахстану, станом на ранок 9 січня в країні затримали 5 135 учасників масових протестів. З них за підозрою у скоєнні особливо тяжких злочинів 134 особи відправили в ізолятори, до 516 громадян застосували адміністративний арешт.

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