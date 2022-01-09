За добу на COVID-19 захворіли понад 2800 українців

Станом на ранок 9 січня Україні підтвердили 2 810 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед хворих – 163 дитини та 33 медичних працівників.
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
За даними відомства, упродовж минулої доби ушпиталили 840 хворих, померли 75 людей, одужали 2 818 пацієнтів. За весь час пандемії в Україні зафіксували 3 702 473 випадків COVID-19, подолали хворобу 3 511 269 людей, померли 97 239 людини.
У МОЗ також поінформували, що за добу 8 січня від коронавірусу щепили 26 950 людей. Першу дозу отримали 7 018 людей, другу дозу – 17 425 людей, додаткову дозу – 314 людей, бустерну дозу – 2 193 людини. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 807 336 людей, з них отримали першу дозу – 14 807 334 людини, дві дози – 13 968 123 людини, додаткову дозу – 6 101 людина, бустерну дозу – 18 409 людей. Загалом в країні проведено 28 799 967 щеплень.
Що відомо
- Станом на ранок 8 січня Україні підтвердили 3 195 нових випадків захворювання на коронавірус, ушпиталили 1 752 хворих.
- За даними МОЗ, станом на 7 січня 47,6% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19, повний курс вакцинації пройшли 44,9% громадян.
- 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
- МОЗ України погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років.
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