За добу на COVID-19 захворіли понад 2800 українців

Станом на ранок 9 січня Україні підтвердили 2 810 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед хворих – 163 дитини та 33 медичних працівників.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

За даними відомства, упродовж минулої доби ушпиталили 840 хворих, померли 75 людей, одужали 2 818 пацієнтів. За весь час пандемії в Україні зафіксували 3 702 473 випадків COVID-19, подолали хворобу 3 511 269 людей, померли 97 239 людини.

У МОЗ також поінформували, що за добу 8 січня від коронавірусу щепили 26 950 людей. Першу дозу отримали 7 018 людей, другу дозу – 17 425 людей, додаткову дозу – 314 людей, бустерну дозу – 2 193 людини. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 807 336 людей, з них отримали першу дозу – 14 807 334 людини, дві дози – 13 968 123 людини, додаткову дозу – 6 101 людина, бустерну дозу – 18 409 людей. Загалом в країні проведено 28 799 967 щеплень.

Що відомо

Станом на ранок 8 січня Україні підтвердили 3 195 нових випадків захворювання на коронавірус, ушпиталили 1 752 хворих.

За даними МОЗ, станом на 7 січня 47,6% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19, повний курс вакцинації пройшли 44,9% громадян.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. МОЗ України погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років.

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