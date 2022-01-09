В Алмати та області станом на 9 січня триває антитерористична операція. У місті виставили блокпости, але воно поступово повертається до повноцінного життя.

Про це у коментарі Суспільному повідомив політолог Іслам Кураєв, який проживає неподалік Алмати.

"В Алмати все більш-менш спокійно. У місті та області триває антитерористична операція. Встановлені блокпости, силові структури контролюють все повністю. З 9 січня місто практично почало життя повною мірою", — розповів Кураєв.

За його даними, у місті ще іноді лунають постріли, але люди вже починають "приходити до тями". З другої половини дня 9 січня комунальні служби взялися за ліквідацію наслідків погромів. Наразі в Алмати повноцінно функціонують продовольчі магазини, аптеки та інші соціально важливі об’єкти. Проте влада рекомендує поки що обмежитися у пересуваннях і не виходити на вулицю без особливої ​​потреби. Щодо Інтернету, то, за словами політолога, з ним все ще є проблеми.

"Але це пов'язано насамперед з тим, щоб терористичні елементи не могли спокійно координувати свої дії та найважливіше — утримати соціальні мережі від вкидань, фейк-ньюзів, які могли б спричинити негативні наслідки. Варто відзначити, що основні програми та сайти функціонують справно. Це найважливіше зараз. Думаю, що у понеділок-середу вже все буде спокійно", — розповів Кураєв.

Він додав, що в Алмати орудують "терористичні та екстремістські угруповання", які спочатку захоплювали будівлі та стріляли по силовиках та у мирних громадян. Зараз спецназ займається їх "зачищенням". Що це за угруповання та яка їхня мета, поки невідомо.

"Проте дуже багато людей було заарештовано із сусідніх країн, які брали участь у мародерстві та мітингах. Є припущення, що в місті орудували й релігійні угруповання або як мінімум сплячі осередки всередині країни. Загалом, головна їхня мета була зрозумілою — це підрив конституційного ладу країни та створення хаосу", — підсумував політолог.

Що відомо

У Казахстані з 1 січня тривають протести, приводом до яких стало підвищення цін на газ. У ніч проти 5 січня вони переросли в сутички мітингарів і поліції, після чого в різних містах країни почалися погроми та захоплення будівель. У країні на тлі протестів заблокували роботу інтернету, а також припинили працювати банки.

Президент Казахстану звернувся до Ради колективної безпеки ОДКБ, до якої входять представники шести країн, зокрема Росії. 6 січня іноземні війська почали прибувати в Казахстан.

7 січня у Казахстані оголосили "червоний рівень" терористичної небезпеки, а президент країни Касим-Жомарт Токаєв ініціював проведення саміту лідерів країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

За даними МВС Казахстану, станом на ранок 9 січня в країні затримали 5 135 учасників масових протестів. З них за підозрою у скоєнні особливо тяжких злочинів 134 особи відправили в ізолятори, до 516 громадян застосували адміністративний арешт.

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