З резервного фонду обласного бюджету Івано-Франківщини планують спрямувати гроші на допомогу сім'ям медпрацівників, які травмувалися внаслідок пожежі у Косівській центральній районній лікарні. Про це кореспондентці Суспільного розповіла голова облдержадміністрації Світлана Онищук.

З її слів, попередньо по 50 тис. грн виділять родинам трьох людей, які лікуються в медзакладах, а також сім'ї загиблої молодшої медичної сестри. Крім того, родинам спрямують також по 23 тис. грн з Фонду соціального страхування.

"Найближчим часом виділять гроші з резервного фонду. Ми ведемо переговори з обласною радою. Також прошу Володимира Корженьовського (директор департаменту соціальної політики облдержадміністрації — ред.) виконати моє доручення — якнайшвидше надати матеріальну допомогу постраждалим внаслідок пожежі", — сказала Світлана Онищук. Гроші планують переказати на рахунки Рожнівської, Косівської, Кутської й Снятинської територіальних громад.

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Голова облдержадміністрації також додала, що Фонд соціального страхування має повністю відшкодувати гроші на лікування травмованим у пожежі. Це станеться після того, як фахівці управління Держпраці складуть акт за результатами позапланової перевірки у Косівській районній лікарні. Перевірку інспектори вже розпочали.

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Заступниця голови облдержадміністрації Людмила Сірко під час наради повідомила, що зараз лікарі продовжують боротися за життя медсестри Косівської райлікарні, яка перебуває у Київській міській клінічній лікарні № 2.

"Світлана Омелянівна — у важкому стані, вона вже перенесла три операції. Медикаменти, проведення операцій та ліки оплатили коштом Національної служби здоров'я України. Є також перелік медикаментів, які потрібно закупити додатково. Вони не передбачені фінансуванням, тому родина потребує грошей на лікування", — розповіла Людмила Сірко.

Вона також повідомила, хто і скільки грошей виділив на допомогу постраждалим медикам внаслідок пожежі.

"У перші дні після трагедії обласна профспілка охорони здоров'я відразу перерахувала 15 тис. грн на допомогу. Також Профспілка працівників охорони здоров'я України перерахувала 20 тис. грн. Члени профспілки Косівської лікарні та жителі громади за лічені дні зібрали 100 тис. грн. З них 70 тис. грн передали сім'ї медсестри, яка перебуває у Києві на лікуванні, решту — 30 тис. виділили на поховання медпрацівниці", — сказала Людмила.

За її словами, Профспілка працівників охорони здоров'я України звернулася до всіх обласних профспілок, щоб зібрати гроші на допомогу травмованим медпрацівникам.

Що відомо

У Косівській центральній районній лікарні, що на Івано-Франківщині, 28 грудня сталася пожежа. Загинули троє пацієнтів медзакладу. Займання виникло о 21:22 на першому поверсі 4-поверхової будівлі лікарні — в реанімації.

Внаслідок пожежі вночі 29 грудня в Івано-Франківську обласну клінічну лікарню з Косівської районної госпіталізували трьох медиків, двоє з них — у критичному стані.

Причиною займання в Косівській центральній районній лікарні на Івано-Франківщині стало порушення правил пожежної безпеки. В реанімаційному відділенні працювали одночасно п’ять кисневих концентраторів. Це зумовило перенасичення повітря киснем.

На Івано-Франківщині 30 грудня оголосили днем жалоби за загиблими у пожежі в Косівській центральній районній лікарні.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова просить посилити контроль за дотриманням лікарнями Івано-Франківщини пожежної безпеки. Відповідні звернення вона підготувала та надіслала у кілька відомств.

Увечері 29 грудня приблизно о 20:00 в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні померла молодша медична сестра, яка отримала 90% опіків тіла під час пожежі у Косівській ЦРЛ.

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