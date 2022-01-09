США не очікують прориву під час перемовин з Росією, які розпочнуться ввечері 9 січня у Женеві та продовжаться наступного тижня щодо ситуації навколо України.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає ABC News.

Він зазначив, що дуже важко очікувати якогось прогресу, коли "Росія приставила пістолет до голови України зі 100 тисячами військових біля її кордонів з можливістю подвоїти їх кількість у дуже стислі терміни".

"Я не думаю, що наступного тижня ми побачимо якісь прориви", – сказав Блінкен.

За його словами, США запропонували Росії два шляхи. Одних з них — дипломатичний, інший — через стримування та масштабні наслідки для Росії, якщо вона продовжить агресію проти України.

"І ми збираємося перевірити, яким шляхом піде президент Путін на цьому тижні", — додав Блінкен.

Напередодні перемовин з Росією офіційні особи США категорично відкинули вимоги Росії щодо нерозширення НАТО на Cхід та виведення американських військ зі Східної Європи. Зокрема, речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США не розглядають можливості скорочення чисельності американських військ у Європі.

Що відомо

Ввечері 9 січня США та Росія проведуть у Женеві перший раунд переговорів стосовно так званих "гарантій безпеки". Серед вимог Росії – недопущення вступу України до НАТО.

12 січня НАТО та Росія проведуть зустріч з українського питання. Зустріч відбудеться на тлі повідомлень про скупчення військ РФ на кордоні з Україною, про що стало відомо на початку листопада. Засідання комісії НАТО-Україна відбудеться перед переговорами альянсу з РФ 10 січня.

7 січня відбулось позачергове відеозасідання голів МЗС країн-членів НАТО, під час якого міністри підтвердили готовність до розширення Альянсу та права України вступити до НАТО.

17 грудня 2021 року Міністерство закордонних справ Росії запропонувало США проєкти договору про гарантії безпеки та угоди щодо забезпечення безпеки РФ та країн-членів НАТО, що передбачає заборону на включення до складу альянсу країн колишнього СРСР, а отже й України.

У відповідь США й НАТО заявили, що обговорювати питання європейської безпеки без участі союзників у Європі не будуть. Водночас у МЗС України наголосили, що лише країна та НАТО мають вирішувати, як розвиватимуться їх відносини. Це стосується й питання вступу України до Альянсу.

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