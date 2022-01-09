Окупанти стріляли з мінометів поблизу Пісків та Новомихайлівки — штаб ООС

8 січня російські окупанти шість разів порушили режим припинення вогню. Один український військовий отримав поранення.
Про це повідомляє штаб ООС у ранковому зведенні.
Пораненого військового шпиталізували, стан його здоров'я – задовільний.
Окупанти стріляли з мінометів 82-го калібру, гранатометів та стрілецької зброї поблизу Пісків, Богданівки, Новомихайлівки та Кримського.
Поблизу Станиці Луганської російські окупанти скинули постріл ВОГ-17 з безпілотника. Також на Луганщині зафіксували проліт БПЛА, ймовірно "Орлан-10", поблизу лінії зіткнення.
Від початку 9 січня, порушень режиму "тиші" з боку російських окупантів не було.
Що відомо
- 7 січня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.
- 3 січня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню. Один український військовий отримав поранення.
- 22 грудня відбулося засідання ТКГ на якому сторони погодили відновлення дії режиму припинення вогню.