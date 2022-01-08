Заради допомоги дитині. У Миколаєві відбувся різдвяний майстер-клас

У Миколаївській бібліотеці імені Марка Кропивницького 8 січня відбувся майстер-клас: діти вчилися розписувати пряники. Участь у заході була платна, зібрані гроші передали на лікування чотирирічного Дмитра Жадана.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла волонтерка благодійного фонду "Любов В Дії" Олена Задорожна.

За словами Олени Задорожної, на різдвяний майстер-клас прийшли 14 дітей віком від чотирьох до 15 років, вчилися розпису імбирних пряників.

"Знаємо цю сім’ю особисто. Вже четвертий рік їм всіляко допомагаємо, адже у хлопчика — спінальна м’язова атрофія. Він потребує постійної реабілітації, і найголовніше, йому потрібно отримати укол препаратом Zolgensma, вартістю два мільйони євро", — розповіла Олена Задорожна.

Фото: Володимира Степанова Під час благодійного майстер-класу навчались розпису імбирних пряників

Пряники різдвяної тематики для майстер-класу спекли волонтери.

За словами Олени Задорожної, під час заходу вдалося зібрати 2 600 гривень. Загалом на лікування Дмитра Жадана станом на восьме січня зібрали майже два з половиною мільйони гривень.

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