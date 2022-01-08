Заради допомоги дитині. У Миколаєві відбувся різдвяний майстер-клас

У Миколаївській бібліотеці імені Марка Кропивницького 8 січня відбувся майстер-клас: діти вчилися розписувати пряники. Участь у заході була платна, зібрані гроші передали на лікування чотирирічного Дмитра Жадана.
Про це кореспондентам Суспільного розповіла волонтерка благодійного фонду "Любов В Дії" Олена Задорожна.
За словами Олени Задорожної, на різдвяний майстер-клас прийшли 14 дітей віком від чотирьох до 15 років, вчилися розпису імбирних пряників.
"Знаємо цю сім’ю особисто. Вже четвертий рік їм всіляко допомагаємо, адже у хлопчика — спінальна м’язова атрофіяСпінальна м’язова атрофія (СМА) — це група спадкових захворювань, які поступово руйнують рухові нейрони, нервові клітини в стовбурі мозку та спинному мозку, які контролюють діяльність скелетних м’язів, таку як розмова, ходьба, дихання та ковтання. . Він потребує постійної реабілітації, і найголовніше, йому потрібно отримати укол препаратом Zolgensma, вартістю два мільйони євро", — розповіла Олена Задорожна.
Пряники різдвяної тематики для майстер-класу спекли волонтери.
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За словами Олени Задорожної, під час заходу вдалося зібрати 2 600 гривень. Загалом на лікування Дмитра Жадана станом на восьме січня зібрали майже два з половиною мільйони гривень.
Що відомо
- Діагноз спінально-м'язова атрофія другого типу Дмитру Жадану поставили у віці 1 рік і два місяці (1.03.2019 р.).
- 15 жовтня 2021 на стадіоні третьої дитячо-юнацької спортивної школи відбувся благодійний турнір серед дітей з мініфутболу під час якого на лікування Дмитра Жадана зібрали 14 тисяч 725 гривень.