Посол Ірану в Україні Манучехр Мораді пояснив, що його країна не бере участі в перемовинах з Міжнародною групою з координації допомоги жертвам рейсу літака МАУ, збитого над Тегераном, оскільки вважає сумнівним склад цієї групи.

Про це він заявив в інтерв'ю інформаційному агентству "УНН".

На його думку, Велика Британія, зокрема, не повинна бути присутня у складі міжнародної групи. Посол пояснив, що за логікою подвійного громадянства Ірану, на борту літака в момент катастрофи британців не було.

"Склад Міжнародної групи з координації, по своїй суті, є сумнівним, і присутність у ньому Британії ставиться під запитання. Афганістан з самого початку проведення засідань, з огляду на існуючі тенденції в даній групі в бік політизації, вийшов з неї", – сказав Мораді.

Також, за його словами, іранська влада не сприймає Канаду як країну, яка здійснює керівництво у Міжнародній групі та впливає на ухвалення важливих рішень, бо вона "проводить ворожу політику відносно Ірану".

"Уряд Канади кілька років тому розірвав дипломатичні стосунки з Іраном, і в міжнародних організаціях постійно займав найрадикальнішу та найбільш ворожу позицію відносно Ірану. У зв’язку з цим дана група не є достатньо згуртованою, і не має необхідної доброї волі для вирішення питання", – каже посол Ірану.

Водночас коментуючи спільну заяву Міжнародної групи про відмову Ірану від участі в перемовинах, дипломат заявив, що іранська сторона не уникає діалогу і готова говорити з кожною країною окремо.

"Ми не відмовили в наданні відповіді, проте лише заявили, що не готові проводити перемовини з вищезгаданою групою. В той же час, ми в офіційній ноті заявили, що готові окремо проводити перемовини з Канадою, Швецією та Україною", – сказав він.

Крім того, посол зазначив, що Іран, який не визнає подвійного громадянства, вважає іранськими громадянами загиблих пасажирів літака МАУ, які мали по два паспорти.

"При виході з аеропорту на посадку лише тридцять людей показали закордонні паспорти іноземних громадян, а решта пасажирів увійшли до літака з іранськими паспортами" – сказав Мораді.

Що відомо

У грудні 2021 року Міжнародна група з координації допомоги жертвам рейсу літака МАУ, який був збитий над Тегераном, вимагала від Ірану повернутися до переговорів щодо виплат компенсацій родичам загиблих.

6 січня МЗС України повідомили, що Іран відмовився від пропозиції долучитися до переговорів у Міжнародній групі з координації та допомоги жертвам рейсу PS752.

7 січня Іран заявив про готовність провести двосторонні переговори з країнами, громадяни яких загинули в катастрофі українського літака МАУ.

Літак МАУ зазнав катастрофи 8 січня 2020 року незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана. Він прямував до Києва. На борту перебували 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, всі вони загинули.

11 січня Іран визнав, що випадково збив літак Boeing-737, який належить українським Міжнародним авіалініям. Командувач аерокосмічними силами Корпусу Вартових Ісламської революції бригадний генерал Амір Алі Гаджизаде заявив, що бере на себе всю відповідальність за збиття українського літака.

19 жовтня в Ірані розпочався другий етап переговорів щодо авіакатастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" поблизу Тегерану, у якій загинули 176 людей.

24 червня 2021 року офіційна судово-медична експертиза катастрофи літака МАУ, яку проводили Канаді впродовж восьми місяців, нібито не виявила підтверджень, що літак було збито навмисно.

Іран взяв на себе всю відповідальність за збиття літака МАУ і заявив про готовність виплатити однакову компенсацію родичам всіх жертв.

Заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін зазначив, що українська сторона прагне з’ясувати всі обставини трагедії. Наразі ж українська сторона не отримувала остаточного технічного звіту Ірану щодо причин катастрофи літака Міжнародних авіаліній України, попри заяви місцевих ЗМІ.

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