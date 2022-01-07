Іран висловив готовність провести двосторонні переговори з країнами, громадяни яких загинули в катастрофі українського літака МАУ, який у ніч проти 8 січня 2020 року був збитий над Тегераном.

Про це йдеться у заяві МЗС Ірану, оприлюдненої напередодні другої річниці катастрофи українського літака.

У відомстві запевнили, що після авіакатастрофи іранська сторона оголосила головну причину аварії та "виконала свої обов’язки та обов’язки з точністю, прозорістю та швидкістю відповідно до внутрішніх правил та своїх міжнародних зобов’язань". Також, за даними МЗС, Іран надав країнам, громадяни яких загинули, необхідні пояснення щодо різних військових, кримінальних, технічних та правових аспектів аварії під час трьох раундів переговорів з українським урядом в Києві та Тегерані. Водночас іранська сторона стверджує, що деякі країни намагаються використати цю катастрофу у власних політичних цілях.

"Незважаючи на незаконні дії деяких конкретних країн, які намагаються використати цей болісний інцидент і тяжке становище тих, що залишилися живими, у своїх власних політичних цілях, Ісламська Республіка Іран знову заявляє про свою готовність провести двосторонні переговори з будь-якою з відповідних країн щодо вжитих заходів, на основі доброчесності, поваги суверенітету країн та їх внутрішніх законів, міжнародних зобов'язань урядів та відповідно до порядку денного, узгодженого обома сторонами", — йдеться в заяві.

Напередодні, 6 січня, в МЗС України повідомили, що Іран відповів відмовою на пропозицію долучитися до переговорів у Міжнародній групі з координації та допомоги жертвам рейсу PS752. У відомстві зазначили, що Іран спочатку погодився співпрацювати з Міжнародною групою, але потім категорично відмовився від будь-яких подальших переговорів.

Що відомо

8 січня 2021 року літак МАУ розбився незабаром після вильоту з Тегерана. Він прямував до Києва. На борту перебувало 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, всі загинули.

11 січня Іран визнав, що випадково збив літак Boeing-737, який належить українським Міжнародним авіалініям. Командувач аерокосмічними силами Корпусу Вартових Ісламської революції бригадний генерал Амір Алі Гаджизаде заявив, що бере на себе всю відповідальність за збиття українського літака.

19 жовтня в Ірані розпочався другий етап переговорів щодо авіакатастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" поблизу Тегерану, у якій загинули 176 людей.

24 червня 2021 року офіційна судово-медична експертиза катастрофи літака МАУ, яку проводили Канаді впродовж восьми місяців, нібито не виявила підтверджень, що літак було збито навмисно.

Іран взяв на себе всю відповідальність за збиття літака МАУ і заявив про готовність виплатити однакову компенсацію родичам всіх жертв.

Заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін зазначив, що українська сторона прагне з’ясувати всі обставини трагедії. Наразі ж українська сторона не отримувала остаточного технічного звіту Ірану щодо причин катастрофи літака Міжнародних авіаліній України, попри заяви місцевих ЗМІ.

Уряд Канади оголосив 8 січня Національним днем пам’яті жертв авіакатастроф.

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