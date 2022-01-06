Уряді Ірану відповів Міністерству закордонних справ України, що не бачить потреби вести переговори у Міжнародній групі з координації та допомоги жертвам рейсу PS752. Про це йдеться в заяві оприлюдненій на сайті Міністерства закордонних справ України.

"Зовсім нещодавно Міжнародна група PS752 звернулась до Ірану з пропозицією взяти на себе зобов’язання щодо вступу в переговори до 5 січня 2022 року. Але на превеликий жаль, 27 грудня нами було отримано однозначну відповідь від Ірану, в якій зазначалось, що Іран не бачить потреби вести переговори з Міжнародною групою", — йдеться у заяві МЗС України.

У відомстві зазначили, що Іран спочатку погодився співпрацювати з Міжнародною групою, про що було повідомлено під час першого раунду переговорів 30 липня 2020 року, однак тепер змінив свою позицію та категорично виступає проти будь-яких подальших переговорів, які пов’язані колективною вимогою України та урядів країні загинувших громадян про відшкодування збитків за збиття PS752.

Україна наполягає на міжнародно-правовій відповідальності Ірану перед постраждалими державами і вимагає забезпечити справедливе та рівне ставлення до всіх жертв трагедії.

Однак Іран "продовжує уникати виконання своїх міжнародно-правових зобов’язань, відмовляючись вести подальші переговори з Міжнародною групою та не відшкодовуючи шкоди за свої дії".

У Міжнародній групі не вважають за доцільне терпіти наругу над пам’яттю 176 невинних жертв.

"Зробимо все, аби забезпечити повне відшкодування шкоди, завданої порушенням Іраном норм міжнародного права", — зазначається у заяві.

Що відомо

8 січня 2021 року літак МАУ розбився незабаром після вильоту з Тегерана. Він прямував до Києва. На борту перебувало 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, всі загинули.

11 січня Іран визнав, що випадково збив літак Boeing-737, який належить українським Міжнародним авіалініям. Командувач аерокосмічними силами Корпусу Вартових Ісламської революції бригадний генерал Амір Алі Гаджизаде заявив, що бере на себе всю відповідальність за збиття українського літака.

19 жовтня в Ірані розпочався другий етап переговорів щодо авіакатастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" поблизу Тегерану, у якій загинули 176 людей.

24 червня 2021 року офіційна судово-медична експертиза катастрофи літака МАУ, яку проводили Канаді впродовж восьми місяців, нібито не виявила підтверджень, що літак було збито навмисно.

Іран взяв на себе всю відповідальність за збиття літака МАУ і заявив про готовність виплатити однакову компенсацію родичам всіх жертв.

Заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін зазначив, що українська сторона прагне з’ясувати всі обставини трагедії. Наразі ж українська сторона не отримувала остаточного технічного звіту Ірану щодо причин катастрофи літака Міжнародних авіаліній України, попри заяви місцевих ЗМІ.

Уряд Канади оголосив 8 січня Національним днем пам’яті жертв авіакатастроф.

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