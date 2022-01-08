На Дніпропетровщині рятувальники витягнули позашляховик, який застряг в сніговому заметі. Про це йдеться в повідомленні на сайті управління ДСНС в області.

За повідомленням, це сталося 8-го січня вдень на дорозі поблизу селища Тарасівка Софіївської селищної територіальної громади Криворізького району.

У салоні Mitsubishi Pajero, окрім водія, були жінка та двоє дітей.

Рятувальники за допомогою спецобладнання витягли автомобіль на тверду дорогу.

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