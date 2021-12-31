Дніпрянин Дмитро Такшин кілька днів тому звільнив три тролейбуси, авто та мікроавтобус із снігової пастки. Чоловік розповідає: разом із сином та його другом вирішили зробити добру справу – витягали транспорт джипом за допомогою тросу, який розрахований на дві тонни.

Разом з сином та його другом

28 грудня через сильний снігопад на дорогах міста виникли затори. На вулиці Барикадній, що у центрі Дніпра, у снігу застрягло кілька машин. Дмитро Такшин каже: побачив, як автівки буксують бруківкою, тож разом із сином кинулися на допомогу водіям.

«Я виїхав і зрозумів, що повністю транспортний колапс, і я спуститись донизу не зміг. Єдине, що я зміг - проїхати по трамвайній колії і дістатись до Мост-сіті, потім ми з Тимуром, моїм сином, заїхали по Рогальова», – говорить Дмитро Такшин.

«Поїхали на Яворницького, тато сказав, що там усе стоїть, і ми вирішили так допомогти - розвантажити затори і поштовхати машини, яким було складно. Перший виштовхали “пиріжок”. Тато вирішив, що “пиріжок” – це легко, тож вирішили тролейбус потягнути», - розповів син Дмитра, Тимур.

У той вечір Дмитро Такшин витягнув багато автівок, каже: займатись бізнесом йому не так цікаво, як допомагати людям.

«Ми працювали з третьої години до дев'ятої вечора. О третій була комунальна техніка з великою лопатою і посівалкою, вона дивом проїхала вгору по бруківці», – каже чоловік.

Тоді ж долучився допомагати автівкам у негоду й друг Тимура – сімнадцятирічний Вадим.

«Я побачив Тимура і вирішив долучитись до них, ми стояли, виштовхували машини. Ми чіпляли з Тимуром трос, пізніше я усе це фіксував на відео. Багато хто дякував, підморгували аварійкою", – розповів Вадим Синевид.

За прогнозом – ожеледиця

Начальник служби автодоріг області Олександр Коломійцев каже: за прогнозом, очікується ожеледиця. Тож водіям слід бути обережними за кермом.

«Зараз ми очікуємо потепління, і потім знов буде зниження температури повітря. На дорогах з’являтиметься ожеледиця. Але ми підготувалися до цього, у нас заготовлений спеціальний розчин, який дозволяє усунути холодний дощ. Звернення до водіїв: будь ласка, якщо у вас немає наявної потреби, залишайтеся вдома, дайте можливість працювати дорожній техніці. І ми повинні мати дві години після закінчення погодних явищ на усунення недоліків, які, можливо, з’являться на дорогах», - повідомив Олександр Коломійцев.

Дмитро Такшин до нових погодних ускладнень планує купити новий трос, щоб у разі необхідності знову допомагати дніпрянам.

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