Дніпряни скаржаться на переповнені сміттєві баки. Що кажуть у міськраді

Дніпряни скаржаться на переповнені сміттєві баки. Люди зверталися до місцевих депутатів та управляючих компаній, однак за сміттям так ніхто і не приїхав.

Просять перемістити сміттєві баки з проїзної частини

Дніпрянка Лариса Іотова, яка мешкає на Івана Мазепи 50а, каже: проблема з вивозом сміття за цією адресою існує не один рік. Переповнені сміттєві баки, безпритульні та собаки – такий вигляд має подвір’я.

"Знаєте скільки не вивозились - 4 дні. Приїхали, вивезли усе, зараз знову не вивозиться, мабуть, збирають усе 4-5 днів і знову будуть вивозити. У нас давно ця проблема існує, на дорозі багато сміття і часто його не вивозять", – говорить дніпрянка.

Жителі прилеглих будинків хочуть, аби баки перемістили з проїзної частини двору в інше місце. З цим звернулись до місцевого депутата та отримали відповідь, що прийде комісія, яка розгляне заявку та вирішить, куди перенесуть сміттєві баки.

Звалище на вулиці Робоча 174а

Сміттєві баки за адресою вулиця Робоча 174а обслуговує дві компанії: сім баків "Екологія-Д" та два баки на балансі "Екокомунтрансу".

За словами місцевого жителя Олександра Циби, компанія “Екокомунтранс” свої баки вивозить рідко. Навколо них розрослося сміттєзвалище. Чоловік говорить, вже не один рік бореться з цією проблемою, надсилає запити до департаменту екологічної політики та до благоустрою.

"Місяць тому тут вже було звалище навколо контейнерів "Екокомунтрансу". На мою скаргу, що звалище потрібно прибрати, інспекція благоустрою відповіла, що надали припис "Екології-Д". Тобто їм прийшлось прибирати не своє сміття", – каже Олександр Циба.

За словами директора департаменту екологічної політики міськради Олега Семенка, існує проблема "сірих перевізників", які не забирають негабарит.

Сім місяців тому Суспільне вже висвітлювало ситуацію зі сміттям на вулиці Робочій за одним з мережевих супермаркетів. Сміттєзвалище тут не прибрали.

На повне вивезення сміття - близько тижня

Директор департаменту екологічної політики Дніпра Олег Семенко каже, що про проблему з вивезенням сміття по всьому місту у департаменті знають і працюють над її вирішенням.

"Так, існує проблема, як і в усі свята, є пікові навантаження, це по всьому світу, всі завалені сміттям. Першого числа (січня - ред.) ми змогли підняти 337 тонн, другого це було 480 тонн. Третього числа ми вийшли майже на 600 тонн. А ось вже 4-5-го ми вийшли на наші планові показники це 1500-1600 тонн", - зазначив посадовець.

Представник департаменту екополітики також запевнив, що на повне вивезення сміття з усіх районів піде близько тижня.

Суспільне зателефонувало до управляючих компаній, аби дізнатися їхню позицію щодо невивезення сміття, але слухавку ніхто не взяв.

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