Президент авіакомпанії МАУ Євгеній Дихне повідомив, що компанія веде переговори з Іраном про покриття витрат за збитий над Тегераном літак рейсу PS 752, але водночас розглядає можливість позову в міжнародний суд.

Про це Дихне розповів Суспільному.

"Сьогодні разом з експертами ми знаходимося в процесі встановлення суми збитків, який завдано авіакомпанії. Цілком ймовірно, що наші вимоги до Ірану ми висуватимемо в міжнародному арбітражі", – сказав очільник МАУ.

Він також повідомив, що авіакомпанія більше не виконує рейси до Ірану після збиття її боїнгу у небі над Тегераном.

"Я вважаю, що Іран зараз, в першу чергу, повинен займатися іміджем Ірану, як держава яка забезпечує безпеку польотів для цивільної авіації у своєму просторі. Це питання не втратило свою актуальність, бо на сьогодні держава Україна не розглядає навіть можливості польотів для українських авіакомпаній в Іран чи в повітряному просторі Ірану", – каже Дихне.

Своєю чергою посол Ірану в Україні Манучéхр Мораді в інтерв’ю "УНН" підтвердив, що іранська сторона веде перемовини з МАУ стосовно компенсації.

"Відносно виплат, є два питання. Перше питання стосується виплат родинам загиблих, а друге – виплат за літак авіакомпанії МАУ. Наразі тривають перемовини між компанією МАУ та її довіреними особами – з одного боку, та Іранською стороною – з іншого", – сказав Мораді.

Він додав, що уряд Ірану, "керуючись принципом доброї волі", офіційно заявив, що кожній з родин загиблих, не дивлячись на громадянство, буде виплачено 150 тисяч доларів.

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"До цього часу значне число родин жертв катастрофи вчинили відповідні процедури по цій справі та отримали дану суму", – сказав посол Ірану.

Тим часом в МЗС України заявили, що Іран не пропонував Україні як державі виплату компенсації за збитий літак МАУ, але пропонував виплати родинам загиблих. У відомстві також наголосили, що Україна не відмовиться від претензій до Ірану.

Що відомо

8 січня 2020 року літак МАУ розбився незабаром після вильоту з Тегерана. Він прямував до Києва. На борту перебувало 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, всі загинули.

11 січня Іран визнав, що випадково збив літак Boeing-737, який належить українським Міжнародним авіалініям. Командувач аерокосмічними силами Корпусу Вартових Ісламської революції бригадний генерал Амір Алі Гаджизаде заявив, що бере на себе всю відповідальність за збиття українського літака.

19 жовтня в Ірані розпочався другий етап переговорів щодо авіакатастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" поблизу Тегерану, у якій загинули 176 людей.

24 червня 2021 року офіційна судово-медична експертиза катастрофи літака МАУ, яку проводили Канаді впродовж восьми місяців, нібито не виявила підтверджень, що літак було збито навмисно.

Іран взяв на себе всю відповідальність за збиття літака МАУ і заявив про готовність виплатити однакову компенсацію родичам всіх жертв.

Заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін зазначив, що українська сторона прагне з’ясувати всі обставини трагедії. Наразі ж українська сторона не отримувала остаточного технічного звіту Ірану щодо причин катастрофи літака Міжнародних авіаліній України, попри заяви місцевих ЗМІ.

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