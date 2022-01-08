Іран не пропонував Україні компенсації щодо катастрофи літака МАУ — МЗС

Іран не пропонував Україні як державі виплату компенсації за загибель українців у катастрофі літака МАУ, збитого над Тегераном 8 січня 2020 року. Водночас іранська сторона пропонувала виплати родинам загиблих.

Про це у коментарі Суспільному повідомила директорка департаменту міжнародного права МЗС України Оксана Золотарьова, коментуючи заяву іранської сторони про початок виплати компенсацій.

Вона підтвердила, що ще влітку Іран дійсно пропонував рідним загиблих компенсації, але Україні як державі такої пропозиції не надходило.

"Україні як державі виплати не пропонувалися. Дійсно пропонувалися компенсації родинам, і це питання кожної родини. Але для держави ключове — не гроші, а цінності та верховенство права...Це питання в справедливості та відповідності дій Ірану нормам міжнародного права. Він зобов’язаний діяти згідно з міжнародним правом не тільки перед Україною, а й перед усім світом", — наголосила Золотарьова.

Тому, за її словами, Україна не відмовиться від претензій до Ірану, "бо це наше суверенне право і право на свій захист у міжнародних інстанціях". Коментуючи відмову Ірану від участі в переговорах у Міжнародній групі з координації допомоги жертвам рейсу літака МАУ, але готовність до двосторонніх переговорів з постраждалими країнами, очільниця департаменту МЗС назвала це "маніпуляціями Ірану з цивілізованим світом".

Раніше влада Ірану заявила, що почала виплачувати компенсації сім'ям загиблих в катастрофі літака МАУ під Тегераном, інформує France24. Віцепрезидент Управління цивільної авіації Ірану Араша Ходаї повідомив, що деяким сім'ям загиблих вже перерахували 150 тисяч, і процес виплат триває.

Що відомо

У грудні 2021 року Міжнародна група з координації допомоги жертвам рейсу літака МАУ, який був збитий над Тегераном, вимагала від Ірану повернутися до переговорів щодо виплат компенсацій родичам загиблих.

6 січня в МЗС України повідомили, що Іран відмовився від пропозиції долучитися до переговорів у Міжнародній групі з координації та допомоги жертвам рейсу PS752.

7 січня Іран заявив про готовність провести двосторонні переговори з країнами, громадяни яких загинули в катастрофі українського літака МАУ.

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