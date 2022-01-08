У Києві вшанували пам'ять жертв катастрофи літака МАУ у Тегерані

У Києві вшанували пам'ять загиблих пасажирів та членів екіпажу літака МАУ, збитого в Тегерані 8 січня 2020 року.

Як повідомляє кореспондент Суспільного, заходи відбулися на території нового скверу, розбитого в парку "Вербовий гай" на Дніпровській набережній в пам'ять про загиблих в авіакатастрофі. Торік до річниці трагедії в цьому парку встановили сірий гранітний камінь з назвою рейсу PS 752. Цього року навколо нього висадили символічно 176 дерев, що дорівнює кількості загиблих.

Влада Прізова / Суспільне

Влада Прізова / Суспільне

У пам’ятних заходах взяли участь рідні та члени сімей загиблих, представники авіакомпанії, інших міністерств і відомств, Офісу президента, Офісу генпрокурора, а також представники закордонних представництв, посольств та консульства держав, чиї громадяни стали жертвами катастрофи.

Влада Прізова / Суспільне

Влада Прізова / Суспільне

"Слова, які могли б частково заполонити ту порожнечу, з якою ви вже два Різдва поспіль ви зустрічаєте цей день. Ми завжди робили і я впевнений, що далі так буде, і доводили іранцям те, що і справедливість не продається, що це не про гроші. Ті, хто вчинив цей злочин, мають за це відповісти", — заявив заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

Влада Прізова / Суспільне

Своєю чергою заступник генерального прокурора Максим Якубовський наголосив, що Україна вимагає від іранської сторони двох речей – правди та справедливості.

"Правди про те, що ж насправді відбулося два роки тому. І справедливості – покарання винних і компенсації потерпілим. На жаль, єдині, хто зараз не висловлює бажання отримати правду і справедливість – це сторона, яка в принципі вчинила цей злочин", – сказав він.

Влада Прізова / Суспільне

Директорка департаменту міжнародного права МЗС України Оксана Золотарьова додала, що наразі Україні невідомі особи, які, за даними Ірану, постали перед судом за цей злочин.

"Для нас і для наших партнерів, включаючи Канаду, Швецію і Велику Британію, стоїть питання того, що ми маємо бути впевнені, що цей злочин буде розслідуваний від А до Я, щодо ролі кожної особи, щодо відповідності дій Ірану до норм міжнародного права", – сказала вона.

Під час пам'ятних заходів президент МАУ Євгеній Дихне повідомив про смерть батька загиблого пілота літака МАУ Володимира Гапоненка, для якого авіакомпанія нещодавно організувала поїздку до місця трагедії.

Що відомо

8 січня 2021 року літак МАУ розбився незабаром після вильоту з Тегерана. Він прямував до Києва. На борту перебувало 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, всі загинули.

11 січня Іран визнав, що випадково збив літак Boeing-737, який належить українським Міжнародним авіалініям. Командувач аерокосмічними силами Корпусу Вартових Ісламської революції бригадний генерал Амір Алі Гаджизаде заявив, що бере на себе всю відповідальність за збиття українського літака.

19 жовтня в Ірані розпочався другий етап переговорів щодо авіакатастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" поблизу Тегерану, у якій загинули 176 людей.

24 червня 2021 року офіційна судово-медична експертиза катастрофи літака МАУ, яку проводили Канаді впродовж восьми місяців, нібито не виявила підтверджень, що літак було збито навмисно.

Іран взяв на себе всю відповідальність за збиття літака МАУ і заявив про готовність виплатити однакову компенсацію родичам всіх жертв.

Заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін зазначив, що українська сторона прагне з’ясувати всі обставини трагедії. Наразі ж українська сторона не отримувала остаточного технічного звіту Ірану щодо причин катастрофи літака Міжнародних авіаліній України, попри заяви місцевих ЗМІ.

Уряд Канади оголосив 8 січня Національним днем пам’яті жертв авіакатастроф.

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