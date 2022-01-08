Єрмак анонсував візит в Україну радників Шольца та Макрона

Зовнішньополітичний радник канцлера Німеччини Єнс Пльотнер та дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн наступного тижня відвідають Київ.

Про це у Facebook повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Вже наступного тижня мої колеги із Франції та ФРН, політичні радники лідерів країн-учасниць Нормандського формату, приїдуть до Києва", — поінформував Єрмак.

Він додав, що за останні два дні провів телефонні перемовини з Пльотнером та Бонном, з якими домовився "продовжувати координацію наших дій в контексті поточної ситуації". Також очільник ОП обговорив ситуацію біля українських кордонів та безпекові аспекти з помічницею держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід.

Що відомо

7 січня президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що Франція та Німеччина ініціювали зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" протягом кількох наступних тижнів щодо врегулювання ситуації на сході України.

6 січня російські ЗМІ повідомили, що у Москві відбулися переговори радника канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнса Пльотнера, дипломатичного радника президента Франції Еммануеля Бонна та заступника глава адміністрації президента Росії Дмитра Козака щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

5 січня глава Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонні переговори з представниками "нормандського формату" — Франції та Німеччини без Росії.

У грудні 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розробила "10 кроків для виконання Мінська" й готова говорити з РФ напряму.

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