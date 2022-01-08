У Назарбаєва заявили, що він не виїжджав з Казахстану

Прессекретар Нурсултана Назарбаєва Айдос Укібай спростував інформацію про те, що нібито перший президент Казахстану виїхав з країни разом з родиною.

Про це повідомляє видання NUR.kz у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що наразі Назарбаєв перебуває у столиці Казахстану.

"Просимо не поширювати свідомо неправдиву і спекулятивну інформацію. Єлбаси (титул Назарбаєва, — ред.) проводить низку консультативних зустрічей і знаходиться на прямому зв'язку з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим", — повідомив Укібай.

За його словами, Назарбаєв закликав всіх згуртуватися навколо чинного лідера Казахстану для забезпечення цілісності країни. Також перший президент провів телефонні переговори з главами "дружніх" держав, зокрема Білорусі. У пресслужбі невизнаного білоруського президента Олександра Лукашенка повідомили, що він докладно обговорив з Назарбаєвим стан справ у Казахстані.

Напередодні ЗМІ Казахстану повідомили, що Нурсултан Назарбаєв з родиною залишив країну. Зокрема, за даними казахського порталу 24.kg, у міжнародному аеропорту Бішкека помітили літак марки Bombardier, який начебто міг належати сім'ї Назарбаєва, але в аеропорту цю інформацію не підтвердили.

Що відомо

У Казахстані з 1 січня тривають протести, приводом до яких стало збільшення цін на газ. У ніч проти 5 січня вони переросли в сутички мітингарів і поліції, після чого в різних містах країни почалися погроми та захоплення будівель. У країні на тлі протестів заблокували роботу інтернету, а також припинили працювати банки.

Станом на вечір 5 січня МВС Казахстану заявило про 317 постраждалих і вісьмох загиблих силовиків і військовослужбовців Національної гвардії. Місцеві видання повідомляють про випадки мародерства в Алмати. Офіційних даних про постраждалих серед протестувальників немає.

Президент Казахстану звернувся до Ради колективної безпеки ОДКБ, до якої входять представники шести країн, зокрема Росії. 6 січня іноземні війська почали прибувати в Казахстан.

7 січня у Казахстані оголосили "червоний рівень" терористичної небезпеки.

8 січня Комітет національної безпеки Казахстану повідомив про затримання колишнього прем'єра та ексголови Комітету Каріма Масімова. Його підозрюють у державній зраді.

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