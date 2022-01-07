Вчетверте у Хмельницькому правоохоронці провели інформаційно-розважальний захід «Різдво з патрульними». Про це Суспільному розповіла начальниця відділу зав’язків з громадськістю управління патрульної поліції в Хмельницькій області Ганна Стрембіцька. За її словами, захід - всеукраїнський. Організовують його щороку для дітей та дорослих. Минулоріч не проводили через карантинні обмеження.

Фото: Суспільне. Акцію "Різдво з патрульними" у Хмельницькому проводять вчетверте.

В’ячеслав Кондратюк із батьками приїхав до Хмельницького в гості. Розповідає, побачив поліцейських під час прогулянки.

«Я відчув себе справжнім поліцейським – одягав бронежилет та каску», - ділиться враженнями хлопчина.

Фото: Суспільне. Найбільше дітям подобалося приміряти бронежилети та шоломи.

Щит, захисний шолом, бронежилет… Такі захисні знаряддя пропонують дітям приміряти патрульні поліцейські поблизу кінотеатру імені Шевченка, що в обласному центрі.

«Найчастіше дітям подобається одягати бронежилет, оскільки вони тоді відчувають себе, ніби як захищеними. А взагалі протигаз, палка резинова, бронежилет - ці засоби захисту ми використовуємо під час різних мітингів», - розповідає інспектор роти ТОР Олександр Данюк.

Фото: Суспільне. Різдвяні подарунки від патрульних можна було отримати, взявши участь у вікторині на знання правил дорожнього руху.

В обласних центрах України патрульні поліцейські проводять таку акцію на Різдво, розповідає начальниця відділу зав’язків з громадськістю обласного управління патрульної поліції Ганна Стрембіцька. За її словами, у Хмельницькому організували шість локацій. Для дітей проводять вікторину, пояснюють правила дорожнього руху. Дорослі можуть приміряти алкоокуляри, які імітують стан сп’яніння.

«На превеликий жаль, у нас в стані алкогольного сп’яніння сідають за кермо і думають, що вони все контролюють. Ми пропонуємо приміряти ці алкоокуляри і зрозуміти, наскільки хибна ця думка», - каже Ганна Стрембіцька.

Фото: Суспільне. Дорослі "забавлялися" ходінням в алкоокулярах.

Хмельничанка Зінаїда Ковтун приміряла алкоокуляри. Про свої відчуття розповідає, що в окулярах відчула повну дезорієнтацію. Запевняє – за кермо в стані алкогольного сп’яніння ніколи не сідала.

У машині патрульних в дитячих кріслах дітей возить лейтенант поліції Максим Якобчук.

«Їдемо по вулиці Володимирській, виїжджаємо на вулицю Героїв майдану, потім проїжджаємо по вулиці Свободи. Під час руху роз’яснюємо дітям, які пристрої у нас присутні на транспортному засобі. І відповідаємо на питання, які цікавлять дітей», - розповідає поліцейський.

Фото: Суспільне. Дітям дозволяли також покататися в автомобілі патрульної поліції.

Дмитро Вознюк якраз щойно приїхав з поліцейськими на патрульній машині. Каже, йому поїздка сподобалася.

За словами начальниці відділу зав’язків з громадськістю обласного управління патрульної поліції Ганни Стрембіцької, до проведення акції залучили 10 правоохоронців. Захід організували, аби познайомити дітей з роботою патрульних поліцейських.

Читайте також