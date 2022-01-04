У новорічні вихідні правоохоронці Хмельниччини оштрафували 32 нетверезих водіїв

За три святкових вихідних дні, 1-3 січня, працівники поліції Хмельниччини виявили понад три десятки водіїв у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомляє сектор комунікації Нацполіції Хмельницької області.

Як йдеться у повідомлені, усього за три дні поліцейські задокументували 409 порушень правил дорожнього руху.

"У тому числі правоохоронці склали адміністративні протоколи на 32 водіїв, які керували транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння", - кажуть поліцейські.

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