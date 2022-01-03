П’ятнадцять екоторбинок розписали учні хмельницьких шкіл під час майстер-класу в хмельницькому Молодіжному центрі. За задумом організаторів, таким чином школярів привчають користуватися екологічними торбинками замість пластикових пакетів, які шкодять довкіллю.

Про це Суспільному розповіла заступниця директора центру Олександра Ващук.

За її словами, розпис екоторбинок для учнів проводять в рамках новорічно-різдвяного фестивалю, під час якого Молодіжний центр влаштовує тематичні вечори та майстер-класи для дітей та молоді. На розписі екоторбинок побувала кореспондентка Суспільного.

Санта-Клаус, різдвяний вінок, лісові олені та конячки… З такими візерунками учні хмельницьких шкіл розписували екоторбинки для багаторазового використання. Викладачка Хмельницької художньої школи Аліна Пилипчук, яка проводить майстер-клас, каже, торбинки виготовлені з бавовни – натурального матеріалу, який є екологічно-чистим

«Розмальовуємо екоторбинки звичайними акриловими фарбами на клейовій основі для розпису тканин. Акрилова фарба коли висихає, то створює водонепроникну плівку. Тобто, малюнок буде міцним, не пропускатиме різні забруднення, витримуватиме гарно прання», - каже майстриня.

Фото: Суспільне. Розмальовували екоторбинки звичайними акриловими фарбами, якими наносили новорічно-різдвяні малюнки.

Вона розповідає, що візерунки для розпису обирала тематичні до зимової пори року, новорічно-різдвяних свят і не складні для виконання.

«Спочатку на торбинці накладаємо контури малюнка олівцем, намічуємо основні форми. А тоді вже малюємо. Чорну тканину, з якої виготовлена екоторбинка, покривають білим кольором для фону», - розповідає про техніку розпису торбинок Аліна Пилипчук.

Учасники майстер-класу Валерія та Олександр розповідапють, що торбинки з екологічно-чистих матеріалів використовують у повсякденному житті. А зараз будуть мати ще й особливі, розмальовані власноруч.

Нікіта прийшов на майстер-клас із своєю сестрою. Для своїх екоторбинок обрали однаковий малюнок.

«Якось ми обоє вирішили, що він найприкольніший, цікавий. Вдома ми вже маємо екоторбинки, беремо їх, коли за продуктами ходимо. Але нам з сестрою подобається малювати, сам процес малювання він якось ніби розслаблює», - розповідає хлопець.

Фото: Суспільне. Створені власноруч екоторбинки учасники майстер-класу могли забрати з собою.

Заступниця директора Молодіжного центру Олександра Ващук каже, вирішили провести майстер-клас саме з розпису екоторбинок, тому що ця тема зараз актуальна в суспільстві.

«Адже це тема збереження нашого довкілля. І особливо з прийняттям закону про заборону і обмеження використання пластику. Кожен учасник, який долучився до нашого майстер класу, зробить свій внесок у збереження навколишнього середовища», - каже посадовиця центру.

За її словами, після покриття екоторбинок новорічно-різдвяними малюнками учасники зможуть забрати їх з собою.

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