Як поліція у Хмельницькому перевіряла дотримання карантинних вимог

15 порушень карантинних вимог з початку цього року виявили поліцейські в обласному центрі та Хмельницькому районі. Про це розповів старший дільничний офіцер Хмельницького районного управління поліції Вадим Масловський. За його словами, минулого року таких порушень в обласному центрі та Хмельницькому районі було 1888. Суспільне разом з працівниками Хмельницького районного відділення поліції на дотримання карантинних вимог перевірили продуктовий ринок в мікрорайоні Ракове.

Перевірки щодо карантину не лише потрібні, але й необхідні, каже підприємиця і колишня медична працівниця Лариса. Жінка на ринку з лотка торгує чаєм. Додає: "Я нормально ставлюся до таких перевірок. Так і має воно бути, мають люди всі ставитися гуманно. Я рахую, що люди всі мають вакцинуватися".

Підприємець Олександр на ринку торгує канцелярією. Про перевірку щодо дотримання карантинних вимог каже так: "Сьогодні нормально, а вчора прийшли три міліціонера і не показували посвідчення. Перевіряли всіх, фотографували. Паспорт фотографували".

На запитання, як ставиться до перевірок щодо дотримання карантинних вимог, відвідувач ринку Олег каже: "Важко сказати. Я вакцинований один раз. Є свої тонкощі. По ідеї, документи повинні бути. Але не обов’язково".

Протоколи складаються за статтею 44-ю примітка 3 за частиноми 1 і 2 Адміністративного кодексу, каже старший дільничний офіцер Хмельницького районного управління поліції Вадим Масловський: "Частина друга, якщо людина знаходиться в громадському приміщенні без одягненої маски. Тобто, виписується постанова на місці. Штраф становить від 170 до 255 гривень. Якщо ми виявляємо людину, яка здійснює господарську діяльність, і в неї відсутній сертифікат про вакцинацію хоча б однією дозою вакцини, або ПЛР-тестів, довідка від сімейного також може бути, якщо перехворів, відповідно, на дану особу ми складаємо адмінматеріали і направляємо до суду за статтею 44 прим. частина 1".

За словами Вадима Масловського, у такому разі штрафи за порушення передбачені від 17 тисяч гривень. На такі перевірки люди реагують по різному, каже офіцер: "Скільки людей, стільки і думок з приводу хвороби цієї. Є свідомі громадяни, які мають відповідальність за себе, за оточуючих, дотримуються всіх норм. Буває, стикаємося з такими особами, які проти цього. Під час сьогоднішнього рейду ми перевірили ринок, люди нормально відреагували, тобто, порушень ми не виявили".

За словами начальниці сектору комунікації головного управління Хмельницької обласної поліції Інни Глеги, минулого року в області склали 3952 протоколи щодо порушень карантинних вимог. З початку цього року на Хмельниччині склали 37 адміністративних протоколів.

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