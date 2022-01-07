Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що Росія, контактуючи зі США, прагне вирішувати питання безпеки в Європі, в тому числі в Україні, без участі європейських країн.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами 7 грудня, передає Reuters.

"Володимир Путін хоче відсунути Європейський Союз… Він хоче підірвати єдність ЄС, яка зараз посилюється", – заявив Ле Дріан.

Проте, на думку міністра, говорити про безпеку в Європі, в тому числі ситуації навколо України, неможливо без європейців. Він також попередив, що можлива подальша агресія Росії проти України призведе до "серйозних стратегічних наслідків". Одним з них може стати перегляд угоди щодо газопроводу "Північний потік - 2". Французький міністр зауважив, що попри запевнення президента Росії Володимира Путіна про відведення російських військ від українського кордону, Париж не помітив цього.

Що відомо

10 січня у Женеві мають відбутися переговори між Росією та США з питань безпеки. Однією із тем зустрічі стане ситуація навколо України.

6 січня міністр оборони США Ллойд Остін обговорив зі своїм російським колегою міністром оборони Росії Сергієм Шойгу зниження ризиків біля кордонів України.

12 січня НАТО та Росія проведуть зустріч з українського питання. Вона відбувається на тлі повідомлень про скупчення військ РФ на кордоні з Україною, про що стало відомо на початку листопада. Засідання комісії НАТО-Україна відбудеться перед переговорами альянсу з РФ 10 січня.

2 січня президенти США та України провели телефонну розмову, під час якої обговорили, зокрема, питання недопущення подальшої ескалації ситуації на україно-російському кордоні. До цього, 30 грудня, Байден провів телефонні переговори з Путіним. Лідер США дав чітко зрозуміти, що Сполучені Штати та їхні союзники дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну.

Читайте також

Росії загрожують санкції, якщо вона силою перекроюватиме карту Європи - МЗС Фінляндії

Очільниця МЗС Німеччини відвідає США, де обговорить напруженість між Україною та Росією

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу