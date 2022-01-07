У Миколаєві організували акцію "Різдво з патрульними"

У Миколаєві 7 січня традиційно відбулась святкова акція від патрульних поліцейських для дітей та їхніх батьків.

Патрульні поліцейські припаркували два легковика та мікроавтобус на вулиці Соборній. Біля машин поставили дорожні знаки. Також правоохоронці привезли зразки уніформи: кашкети, шоломи, бронежилети. Ознайомитися з цими атрибутами запропонували маленьким містянам.

Фото: Володимир Степанов / Суспільне Миколаїв Учасниця акції "Різдво з патрульними"

Також під час акції дітям дарували світловідбиваючі браслети, книжки та солодощі.

"Книжка "1000 та 1 поворот". Це – про правила дорожнього руху, які діти з зацікавленістю вивчають. Там – кросворди, ребуси, віршики про правила дорожнього руху. Таким чином, коли діти це читають і відгадують кросворди, загадки та ребуси, то запам’ятовують цю інформацію набагато легше", – розказала патрульна поліцейська Юлія Рябокінь

Акція зацікавила 15-річного Романа Максименка.

"Подивитися на поліцейські машини, одягнути бронежилет. Посидів у машині: дуже цікаво. Плюс дізнався, що в інших великих машинах, мікроавтобусах, немає ременів безпеки; а у цю я сів і побачив, що вони є", – розповів Роман Максименко.

Фото: Володимир Степанов / Суспільне Миколаїв Учасник акції "Різдво з патрульними"

Запрошують до локації і дорослих. Охочим пропонують одягнути алкоокуляри. Це аксесуар зі спеціальним випромінюванням, під впливом якого людина відчуває себе нетверезою.

"Найскладніший – "змійка", тому що на прямій ще можна якось пройти, по "крапкам" можна пройти, по "змійці" пройти нормально у цих окулярах, щонайменше, без підготовки – практично неможливо. Я – людина, яка не вживає алкогольні напої. Але, завдяки цим окулярам, я міг відчути те, що відчувають люди, які інколи у такому стані перебувають і такі люди навіть інколи можуть сісти за кермо. Хочу сказати, що у такому стані кермувати взагалі неможливо, це – дуже небезпечно", – розказав Андрій Зінченко.

Акція "Різдво з патрульними" тривала три години.

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