На Різдво, 7 січня, у Житомирі на вулиці Михайлівській працюватиме жива фотозона "Вертеп", а у мікрорайонах міста покажуть мінівистави для дітей. Про це в коментарі Суспільному розповів організатор оформлення вулиці Михайлівської Сергій Мисечко.

За його словами, 7 січня стане завершальним днем роботи фотозони "Вертеп", котра цьогоріч працює наживо ­­– у фотозоні задіяли акторів, котрі виконували ролі Марії, Йосипа та волхвів.

"Фотозона працюватиме з 12 до 18 години. Там є фотограф від Житомирської міської ради, котрий безкоштовно фотографує усіх бажаючих. Фото потім вантажаться на сайт, звідки їх можна буде скачати за допомогою спеціального додатка", – каже Сергій Мисечко.

Фото: Суспільне Житомир Сергій Мисечко каже, що вони постаралися зробити різдвяну програму цікавою для дітей

Фото: Суспільне Житомир Жива фотозона працюватиме до шостої години вечора

З десятої години ранку і до сьомої вечора у мікрорайонах Житомира проходитимуть інтерактивні мінівистави для дітей.

"На 25 грудня ми також організовували подібні вистави, але ми прагнемо дивувати житомирян, а тому не плануємо повторюватися ­– це буде нова вистава про різдвяне диво і добро, яке Різдво має подарувати усім. Там буде Санта-Клаус з помічницею-ельфом, Грінч, Олаф, Капелюшник. Будуть конкурси, танці, ігри на новорічному потязі. Словом, буде весело і активно. Просто стояти і мерзнути на вулиці діти точно не будуть", – говорить Сергій Мисечко.

Кожна вистава триватиме 20-25 хвилин, окремо запланований час на фотозйомку.

Також на Різдво з восьмої ранку до восьмої години вечора Житомиром курсуватиме музичний новорічний трамвай. А о опівдні на Михайлівській колядуватимуть учні житомирської школи колядки.

Фото: Суспільне Житомир На Різдво Житомиром їздитиме музичний трамвай

Наступного дня, 8 січня, в Житомирському обласному ляльковому театрі об 11 та 13 годині показуватимуть виставу для дітей "Шлях до Віфлеєму", а 9 січня о 12 та 14 годині – виставу "Рукавичка".

Фото: Житомирська міська рада

Фото: Житомирська міська рада

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