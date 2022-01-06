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Житомирська етнографиня показала, як приготувати автентичну поліську кутю
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Житомирська етнографиня показала, як приготувати автентичну поліську кутю

Олена Слободенюк
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Житомирська етнографиня показала, як приготувати автентичну поліську кутю Суспільне Житомир

Напередодні Різдва житомирська етнографиня Інна Величко показала кореспондентам Суспільного, як приготувати автентичну поліську кутю, та розповіла про традиції облаштування святкового столу.

Кутю господиня запросила журналістів готувати у своїй садибі "поліській хаті", що у селі Городське під Житомиром.

Житомирська етнографиня показала, як приготувати автентичну поліську кутюСуспільне Житомир

Етнографиня Інна Величко

На столі вже стояли всі необхідні для приготування поліської куті інгредієнти, серед яких – мак та горіхи.

Житомирська етнографиня показала, як приготувати автентичну поліську кутюСуспільне Житомир

В куті обов'язково мають бути горіхи і мак

"Мак, – каже Інна Величко, – додавали для багатства родини і для її плодючості. Горіхи уособлювали силу, мужність та достаток. А ще обов'язково мав бути мед".

Основними інгредієнтами поліської куті є пшениця та сушені фрукти – з фруктів, зібраних та засушених влітку, робили узвар, на якому і варили кутю. Сушені груші, яблука та чорнослив варили у печі упродовж пів години, а тим часом господиня бралася за пшеницю, яку треба було очистити від лушпиння у ступці.

Житомирська етнографиня показала, як приготувати автентичну поліську кутюСуспільне Житомир

Кутю варять з пшениці

Житомирська етнографиня показала, як приготувати автентичну поліську кутюСуспільне Житомир

Поліську кутю традиційно готують на узварі

"Робота ця нешвидка і доволі трудомістка, – розповідає етнографиня, показуючи, як саме очистити пшеницю у ступці. – Очищену та перевіяну пшеницю заливали водою і давали настоятися упродовж ночі, після чого варили, А поки варилася пшениця, не менше уваги треба було приділити маку".

Житомирська етнографиня показала, як приготувати автентичну поліську кутюСуспільне Житомир

Інна Величко показує, як очищали пшеницю у ступі

Мак, зі слів Інни Величко, треба проварити і перетерти у макітрі, щоб кутя не гірчила і була насичена маковим молоком.

Житомирська етнографиня показала, як приготувати автентичну поліську кутюСуспільне Житомир

Мак для куті треба проварити і перетерти

Далі треба подрібнити горіхи качалкою і нарізати відварені в узварі фрукти.

Житомирська етнографиня показала, як приготувати автентичну поліську кутюСуспільне Житомир

Горіхи для куті подрібнювали качалкою

Після чого усі інгредієнти відправляють у макітру з маком, добре перемішують і дають настоятися не менш як 12 годин.

Житомирська етнографиня показала, як приготувати автентичну поліську кутюСуспільне Житомир

У макітрі кутя має настоюватися не менше 12 годин

А тим часом етнографиня показує, як на Поліссі облаштовували святковий стіл.

"Перед тим як застеляти святковий стіл, наші предки обов'язково клали під скатертину сіно – як знак народження Хреста саме у яслах. Також обов'язково треба покласти зубчики часнику для захисту від злих сил. А щоб рік був багатим, треба покласти монети. І тоді вже застеляємо скатертиною стіл. Ці традиції передавалися з покоління в покоління. Так робила моя бабуся і прабабуся".

Житомирська етнографиня показала, як приготувати автентичну поліську кутюСуспільне Житомир

Під скатертину клали сіно

У центр столу викладали солому, на яку ставили готову кутю, як основну страву.

Житомирська етнографиня показала, як приготувати автентичну поліську кутюСуспільне Житомир

На стіл клали солому і ставили на неї макітру з кутею

Житомирська етнографиня показала, як приготувати автентичну поліську кутюСуспільне Житомир

Поліська кутя, приготована на узварі

А після цього накривали святковий стіл, на якому було ще дванадцять пісних страв.

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