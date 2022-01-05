5 січня о 12:00 годині у Житомирі на майдані імені Сергія Корольова більше 100 людей спільно заспівали колядку "Нова радість стала". Співали не лише професійні колективи, а й всі охочі. Про це Суспільному розповів організатор заходу Юрій Денисовець.

За його словами, житомиряни спільно виконують колядку третій рік поспіль.

"Кожного року цей захід стає масовішим і все більше людей долучається, – каже Юрій Денисовець. – І я знаю, що й інші регіони нашої держави також переймають досвід Житомирщини і запроваджують таку традицію. Колядка "Нова радість стала" є однією з найпопулярніших у нашій державі, яка передає українську ідентичність".

Фото: Суспільне Житомир Юрій Денисовець

Суспільне Житомир

Про те, що на майдані Корольова люди виконуватимуть колядку, житомирянка Тетяна Артеменко дізналася з соцмереж. До її спільного виконання жінка разом зі своєю подругою долучилася вперше.

"Ми не тренувалися, – каже Тетяна Артеменко. – Просто знаємо слова колядки і співали. Дуже сподобалося і надалі будемо брати участь".

Фото: Суспільне Житомир Тетяна Артеменко

Фото: Суспільне Житомир

Єлизавета Дика майже рік відвідує гурток, де виконує автентичні пісні. Дівчинка каже, що для неї дуже важливо популяризувати колядки серед молоді.

"Я йшла сюди з радістю та почуттям, що зараз хтось почує наш спів, – каже Єлизавета Дика. – Колядка "Нова радість стала" – це для мене твір, який зберігає автентичність і поєднує у собі найкращі елементи релігійного і народного колядування".

Фото: Суспільне Житомир Єлизавета Дика

Фото: Суспільне Житомир

Цього року колядку "Нова радість стала" 12 нечуючих людей виконували жестовою мовою.

"Прийшли і старші люди, яким по 80 років, і їхні онуки колядувати, бо вони хочуть бути потрібними нашому суспільству, – каже учасниця заходу Надія Голуб. – Ми раніше співали "Добрий вечір тобі, пане господарю", а сьогодні виконали нову для нас колядку. Щоб гарно заспівати сценічно, треба тиждень попрацювати над всіма жестами".

Фото: Суспільне Житомир Надія Голуб

Фото: Суспільне Житомир

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