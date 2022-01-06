7 січня, у день святкування Різдва Христового за юліанським календарем, вихованці житомирської школи колядок співатимуть колядки на вулиці Михайлівській. Про це Суспільному розповіла керівниця цієї школи Ангеліна Нестерова.

Шостого січня кореспонденти Суспільного побували на фінальній репетиції учасників школи колядок. Ангеліна Нестерова каже, що разом з вихованцями вони підготували близько десяти колядок.

Софія прийшла до цієї школи у 2021 році. Каже, що про заняття дізналася від друзів.

"Тут я познайомилася з різними людьми, почала вивчати традиції та звичаї, навчилася співати. До того я знала дуже мало колядок та щедрівок. А тут вивчила їх і дізналася багато цікавого", – говорить Софія.

Фото: Суспільне Житомир Софія каже, що до участі в школі колядок майже не знала різдвяних звичаїв та традицій

"Мені подобається співати, тому я вирішила спробувати свої сили", – каже ще одна вихованка школи колядок Катерина.

Фото: Суспільне Житомир Катерина розповіла, що їй подобається співати колядки та щедрівки

Фото: Суспільне Житомир

"Завдяки школі тепер знаю багато щедрівок і колядок. А ще – подобається виступати", – розповідає вихованець школи на ім'я Віктор.

Фото: Суспільне Житомир Віктор говорить, що в школі вивчив багато цікавого

Фото: Суспільне Житомир

Заняття в школі проходять двічі на тиждень. За словами Ангеліни Нестерової, у 2021 році школа колядок почала працювати від середини листопада.

"Мало які зміни можуть бути – можливо, 25 грудня будемо Різдво святкувати, тому треба бути готовими. Взагалі, ми готуємося ще до Миколая – Миколай колядок не забороняв, тому потихеньку переходимо до колядок та щедрівок. Не так важливо, наскільки якісно та результативно пройшла ця школа колядок – все рівно діти чомусь навчилися. Тим більше, що я ж не лише про колядки розповідаю, я розповідаю, як святкували, як Святвечір проводили – принаймні, в моїй родині; що таке дідух. Щоб вони все це знали", – говорить керівниця школи колядок.

Фото: Суспільне Житомир Ангеліна Нестерова каже, що намагається вчити дітей не лише колядкам, а й українським звичаям

Фото: Суспільне Житомир

7 січня опівдні вихованці школи колядок колядуватимуть на вулиці Михайлівській.

"Запрошую прийти послухати, – каже Ангеліна Нестерова, – адже ми намагаємося вчити ті колядки, які люди не знають, а не ті, що всім відомі. Ми розучуємо ексклюзивні поліські колядки та щедрівки".

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