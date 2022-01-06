У Донецькій області смерть українського військовослужбовця намагались замаскувати під суїцид. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.

За даними слідства, було викрито колишнього військовослужбовця однієї з військових частин, який порушив статутні правила взаємовідносин між військовослужбовцями і вчинив вбивство свого співслужбовця.

До Донецької спецпрокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил надійшло повідомлення про скоєння начебто суїциду військовослужбовцем, 1976 року народження, при виконанні службових обов’язків на позиції опорного спостережного пункту однієї з військових частин, що дислокувалась в Бахмутському районі Донецької області.

Слідство встановило, що мало місце приховування вбивства. За версією слідства, смертельні вогнепальні поранення потерпілому наніс зі стрілецької автоматичної зброї його співслужбовець.

За даними правоохоронців, військовослужбовцю повідомлено про підозру 5 січня та судом обрано запобіжний захід - тримання під вартою строком на 60 діб.

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