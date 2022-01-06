Бустерна доза від коронавірусу. Якою вакциною щеплять втретє на Кіровоградщині

Третє щеплення від коронавірусу з 6 січня дозволило Міністерство охорони здоров’я українцям від 18 років. Після введення третьої дози можна буде отримати COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб. З 22 грудня третю бустерну дозу почали колоти медикам та працівникам інтернатів, додаткову дозу – людям з важкими хронічними хворобами. Суспільне розкаже, якою вакциною щеплять втретє.

Вакцинувалася втретє кропивничанка Тетяна Колесник. Вона у березні перехворіла на коронавірус.

"Я більше місяця хворіла, спочатку вдома, потім потрапила до третьої лікарні. Спершу були симптоми запалення, але потім раптово погіршало і мене перевела до реанімації. Було дуже важко дихати, на кисневому концентраторі я пробула два тижні. Спогади неприємні, тому рекомендую усім не відтягувати з вакцинацією".

Суспільне Кропивницький

Після одужання жінка двічі щепилася від коронавірусу. Працює медсестрою в школі. Каже: після третього щеплення почувається більш захищеною.

"У школі навчається майже тисячу дітей і вони постійно хворіють. Зараз розпочався сезон захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції і симптоми дуже схожі. Я хвилююсь за те, що зможу знову захворіти, тому вважаю, що бустерна доза захистить мене у зимовий період від COVID-19".

Третю бустерну дозу в області зробили 132 медики, говорить головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук.

"Оптимальний варіант введення бустерної дози вакцини – це шість-дев'ять місяців від другого щеплення. Третє щеплення рекомендовано вводити і надавати перевагу вакцинам Pfizer та Moderna. Якщо їх немає, то можна щепитися дозволеними в Україні".

Каже, додаткове щеплення отримали 404 жителі області. "Бустерну дозу вакцини не слід плутати з додатковою вакцинацією. Це різні речі, тому що додаткова вакцинація – не вважається третьою, це йде додаткова вакцинація до тих двох перших щеплень людям за рекомендаціями і направленнями їхніх лікарів. Це люди, які мають супутні тяжкі захворювання, мають імунодефіцити".

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