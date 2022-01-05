5 січня у Житомирській обласній універсальній науковій бібліотеці імені О.Ольжича презентували виставку картин жінок, чиї діти навчаються у художній школі. Про це Суспільному розповіла організаторка виставки – директорка художньої школи імені Віктора Шкуринського Олена Дубініна.

За її словами, в експозиції представлені 30 робіт шести авторок. Усі шестеро жінок є мамами дітей, котрі наразі навчаються у художній школі імені Віктора Шкуринського.

"Роботи виконані в різних техніках – від живописних до графічних. Ми організовуємо такі виставки, бо вважаємо, що коли Бог наділяє людину здібностями, то вона має реалізувати їх, а ми їй просто в цьому допомагаємо", – каже Олена Дубініна і додає, що мистецтво не має меж та кордонів, а тому пробувати себе в ньому можна незалежно від віку.

Фото: Суспільне Житомир Олена Дубініна каже, що починати малювати можна у будь-якому віці

Фото: Суспільне Житомир В експозиції виставки – три десятки робіт шести авторок

Фото: Суспільне Житомир На виставці представлені роботи, виконані у різних техніках

Учасниця виставки Леся Корнійчук з Житомира живописом займається упродовж чотирьох років. Кореспондентам Суспільного показує одну з найулюбленіших своїх робіт – натюрморт з виноградом.

"Ця картина найулюбленіша, бо це перша моя робота олійною пастеллю і вона буквально вистраждана, – розповідає Леся. – Вже потім, коли я освоїлася, то зрозуміла, що олія і олійна пастель – це моє. Коли я малюю, то наче потрапляю до якогось іншого світу – забуваю про всі біди і відчуваю піднесення. Так ніби молодшаю на кілька років".

Фото: Суспільне Житомир Леся Корнійчук каже, що почуває себе на кілька років молодшою, коли сідає за малювання

Фото: Суспільне Житомир Виставку облаштували в обласній науковій бібліотеці

Фото: Суспільне Житомир Роботи мам, діти котрих навчаються в художній школі

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир Олена Міладовська розповіла, що з дитинства мріяла малювати

Ще одна учасниця виставки Олена Міладовська говорить, що завжди мріяла малювати, тому одразу погодилася, коли їй запропонували спробувати. Нині Олена представила п'ять своїх картин.

"Дуже подобаються натюрморти. І чомусь подобається саме чорний фон. Іноді мені навіть кажуть, що трохи забагато темного кольору, але мені подобається", – каже Олена.

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