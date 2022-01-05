5 січня у Житомирській обласній універсальній науковій бібліотеці імені О.Ольжича презентували виставку картин жінок, чиї діти навчаються у художній школі. Про це Суспільному розповіла організаторка виставки – директорка художньої школи імені Віктора Шкуринського Олена Дубініна.
За її словами, в експозиції представлені 30 робіт шести авторок. Усі шестеро жінок є мамами дітей, котрі наразі навчаються у художній школі імені Віктора Шкуринського.
"Роботи виконані в різних техніках – від живописних до графічних. Ми організовуємо такі виставки, бо вважаємо, що коли Бог наділяє людину здібностями, то вона має реалізувати їх, а ми їй просто в цьому допомагаємо", – каже Олена Дубініна і додає, що мистецтво не має меж та кордонів, а тому пробувати себе в ньому можна незалежно від віку.
Учасниця виставки Леся Корнійчук з Житомира живописом займається упродовж чотирьох років. Кореспондентам Суспільного показує одну з найулюбленіших своїх робіт – натюрморт з виноградом.
"Ця картина найулюбленіша, бо це перша моя робота олійною пастеллю і вона буквально вистраждана, – розповідає Леся. – Вже потім, коли я освоїлася, то зрозуміла, що олія і олійна пастель – це моє. Коли я малюю, то наче потрапляю до якогось іншого світу – забуваю про всі біди і відчуваю піднесення. Так ніби молодшаю на кілька років".
Ще одна учасниця виставки Олена Міладовська говорить, що завжди мріяла малювати, тому одразу погодилася, коли їй запропонували спробувати. Нині Олена представила п'ять своїх картин.
"Дуже подобаються натюрморти. І чомусь подобається саме чорний фон. Іноді мені навіть кажуть, що трохи забагато темного кольору, але мені подобається", – каже Олена.
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