Традиційно у третю середу січня у світі відбувається акція "День селфі у музеї". Житомирський краєзнавчий музей бере участь у заході з 2016 року і цьогоріч знову планує долучитися до міжнародного флешмобу, який відбудеться 19 січня. Про це повідомляє пресслужба Житомирської обласної ради.
Суть акції полягає в тому, що користувачі соціальних мереж (Facebook, Twitter або Instagram) по всьому світу публікують селфі з музеїв із хештегом #MuseumSelfie і тегом того музею, де зроблено фото. Використовувати спалах при фотографуванні заборонено.
Цього року акція відбудеться 19 січня. Житомирський обласний краєзнавчий музей запрошує всіх охочих зробити селфі з експонатами з 10:00 до 17:00 години.
Так як Житомирщина перебуває у "жовтій" зоні карантину, то при відвідуванні музею потрібно мати один із документів:
- "жовтий" COVID-сертифікат або паперову довідку 063-О (чинні 30 днів);
- "зелений" COVID-сертифікат (чинний 365 днів);
- Міжнародне свідоцтво про вакцинацію (чинне 365 днів);
- іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними Всесвітньою організацією охорони здоров'я (чинний 365 днів);
- негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена (чинний 72 години);
- сертифікат про одужання від COVID-19 (чинний 105 днів із дати встановлення діагнозу).
У Житомирському обласному краєзнавчому музеї є можливість розрахуватися карткою єПідтримки.
Акцію "День селфі у музеї" започаткували у 2014 році у товаристві любителів музеїв Culture Themes. Починаючи з 2015 року, до світового тренду долучилися українські музеї.
Що відомо
- У Житомирі оголосили переможця конкурсу на краще селфі у музеї.
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