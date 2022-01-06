Традиційно у третю середу січня у світі відбувається акція "День селфі у музеї". Житомирський краєзнавчий музей бере участь у заході з 2016 року і цьогоріч знову планує долучитися до міжнародного флешмобу, який відбудеться 19 січня. Про це повідомляє пресслужба Житомирської обласної ради.

Суть акції полягає в тому, що користувачі соціальних мереж (Facebook, Twitter або Instagram) по всьому світу публікують селфі з музеїв із хештегом #MuseumSelfie і тегом того музею, де зроблено фото. Використовувати спалах при фотографуванні заборонено.

Цього року акція відбудеться 19 січня. Житомирський обласний краєзнавчий музей запрошує всіх охочих зробити селфі з експонатами з 10:00 до 17:00 години.

Так як Житомирщина перебуває у "жовтій" зоні карантину, то при відвідуванні музею потрібно мати один із документів:

"жовтий" COVID-сертифікат або паперову довідку 063-О (чинні 30 днів);

"зелений" COVID-сертифікат (чинний 365 днів);

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію (чинне 365 днів);

іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними Всесвітньою організацією охорони здоров'я (чинний 365 днів);

негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена (чинний 72 години);

сертифікат про одужання від COVID-19 (чинний 105 днів із дати встановлення діагнозу).

У Житомирському обласному краєзнавчому музеї є можливість розрахуватися карткою єПідтримки.

Акцію "День селфі у музеї" започаткували у 2014 році у товаристві любителів музеїв Culture Themes. Починаючи з 2015 року, до світового тренду долучилися українські музеї.

Що відомо

У Житомирі оголосили переможця конкурсу на краще селфі у музеї.

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