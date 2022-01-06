Задимлення в гуртожитку на Миколаївщині. Одна людина отруїлась чадним газом

Близько шостої ранку 6 грудня сталося задимлення у п'ятиповерховому гуртожитку, що на вулиці Коротченко у місті Первомайську. Одна людина надихалася диму.

Інформацію підтвердив речник головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області Артем Вагін.

За словами Артема Вагіна, в одній з квартир та в під'їзді сталося щільне задимлення.

"Чоловіка 1988 року народження, який надихався диму, сусіди вивели на вулицю та передали медикам", — розповів Артем Вагін.

"Станом на 15 годину чоловік перебуває в реанімаційному відділенні лікарні у середньому стані важкості. Отруєння чадним газом, опіків немає", — сказав головний лікар Первомайської центральної міської багатопрофільної лікарні Олег Чекрижов.

За словами Артема Вагіна, причиною задимлення стало коротке замикання у телевізорі без подальшого горіння.

Фото: ГУ ДСНС Квартира, де загорівся телевізор

Як розповів Артем Вагін, через щільне задимлення рятувальники працювали ланкою газодимозахисту. Вивели на вулицю ще дев'ять жителів будинку та розпочали провітрювання приміщень будинку від диму.

Працювали вісім рятувальників та два спецавтомобілі.

На місці працювали поліцейські та медики.

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