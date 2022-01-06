У Різдвяні свята автобуси та тролейбуси в Кропивницькому працюватимуть у режимі вихідного дня. Про це розповів Суспільному начальник управління транспорту міської ради Віктор Житник.

7, 8 та 9 січня на лінії працюватимуть 28 тролейбусів та 31 автобус. Рух транспорту розпочнеться о 7:00, зазвичай у будні дні транспорт працює з 6:00.

Віктор Житник говорить, зменшують кількість автобусів і тролейбусів через те, що у вихідні дні менше пасажирів. "Немає потреби, щоб транспорт працював у режимі робочого дня. У вечірні години по два-три пасажира у транспорті. На один рейс витрачається 500 гривень, а виручки – 14 гривень".

Що відомо

У Кропивницькому два маршрути тролейбусу, які працюють до першої години ночі щодня – у вихідні і робочі дні. Це маршрути, які їздять до залізничного вокзалу. Тролейбус №9 від вокзалу йде до 101 та 102 мікрорайонів, тролейбус № 10-А – від вокзалу прямує на Ковалівку, потім у центр і на Лісопаркову.

Читайте також