У торговельному центрі Кропивницького студенти музичного коледжу заспівали колядку "Добрий вечір тобі, пане господарю".
Так вітали кропивничан та гостей міста з Різдовом, яке відзначатимуть 7 січня за юліанським календарем.
Відео, як студенти співали, зняв директор торгового центру Ігор Безуглий.
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