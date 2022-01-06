Що відомо про автора "Щедрика", який прожив на Донеччині чотири роки

Цьогоріч виконується 145 років від народження автора всесвітньовідомої колядки "Щедрик" Миколи Леонтовича. Він прожив на Донеччині чотири роки, в селищі Гришине, сучасний Покровськ, працював там викладачем музики в залізничному музичному коледжі. Про це Суспільному розповіла директорка Покровського історичного музею Ангеліна Рожкова.

У міському музеї представлена експозиція життя Миколи Леонтовича на Донеччині, поряд з фортепіано ноти колядки, щоб охочі могли зіграти.

Експозиція життя Миколи Леонтовича, фото: Суспільне Донбас Експозиція життя Миколи Леонтовича, фото: Суспільне Донбас

"Ми пропонуємо звичайно "Щедрика", тому що це впізнаваний твір і його знають не лише в Україні, а і закордоном і звичайно, є символом Різдва", — розповіла директорка Покровського історичного музею Ангеліна Рожкова.

За словами директорки Покровського історичного музею Ангеліни Рожкової, у музеї зберігаються особисті речі Леонтовича — його сухарниця. Відомо, що батько Миколи Дмитро, зробив її власними руками, є й шахова дошка композитора.

"Свідоцтво Миколи Дмитровича Леонтовича про успішне складання іспитів за обсягом навчальної програми Петербурзької придворної хорової капели. 1904-й рік. Саме повертаючись з цим свідоцтвом з Петербурга, в розмові з залізничниками Микола Леонтович дізнався про вакансію вчителя музики та співів у Залізничному училищі Міністерства народної освіти та приїхав до нашого міста", — розповіла Ангеліна Рожкова.

У міському парку є скульптура присвячена Леонтовичу, а на гербі міста зображена ластівка, про яку співається в Щедрику. За однією з версій істориків — другу обробку відомої колядки Леонтович робив на Донеччині.

Наразі будівля, де раніше розташовувався Залізничний музичний коледж закинута, саме тут Леонтович працював вчителем музики, проте міська влада, коли забере її на баланс планує зробити в ній музей.

Будівля, де викладав Леонтович на Донеччині, фото: Суспільне Донбас Будівля, де викладав Леонтович на Донеччині, фото: Суспільне Донбас

"Це може бути музей з кавовим майданчиком, де можна просто прийти, провести час і познайомитися з творчістю Леонтовича, з роками життя. У будь-якому разі це буде мозковий штурм Покровської громади", — розповів голова Покровської міської тергромади Руслан Требушкін.

Будівля зараз на балансі Укрзалізниці. Міський голова Руслан Требушкін розповів Суспільному, що відповідні документи, для отримання її у міську власність подали.

Що відомо

Український композитор Микола Леонтович народився в 1877 році. У всьому світі його знають, як автора колядки "Щедрик".

Леонтовича вбив з рушниці чекістом 23-го січня 1921-го року в селищі Марківка Подільської губернії, туди приїхав до батька в гості.

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