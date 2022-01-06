В Індії повідомили про першу смерть, пов'язану з "Омікроном"

В Індії міністерство охорони здоров'я країни повідомило у середу, 5 січня, про першу смерть, пов'язану зі штамом коронавірусу “Омікрон”. Йдеться про 74-річного чоловіка, який помер у західному штаті Раджастан, повідомляє ВВС. За словами чиновників, чоловік страждав на цукровий діабет та інші супутні захворювання.
"Технічно це смерть, пов'язана з “Омікроном”. Це була літня людина, яка мала цукровий діабет і супутні захворювання", — сказав представник міністерства охорони здоров'я Лав Агарвал на брифінгу 5 січня.
Газета Indian Express повідомила, що пацієнта госпіталізували до лікарні міста Удайпур в штаті Раджастхан 15 грудня, і він помер через 15 днів. Лікарі сказали, що чоловік був повністю вакцинований, цитує видання ВВС.
За даними ВВС, всього Індія повідомила про 2630 випадків інфікування штамом “Омікрон”. Загалом, у четвер, 6 січня, медики повідомили про понад 90 000 випадків Covid-19. В Індії за 24 години зафіксовано 325 смертей, але лише одна була пов’язана з “Омікроном”, повідомили чиновники.
Під час брифінгу в середу, 5 січня, голова Індійської ради медичних досліджень (ICMR) Балрам Бхаргава сказав, що варіант “Омікрон” є “переважаючим циркулюючим штамом у містах, і слід уникати всіх масових зібрань”.
Попри те, що попередні дані свідчать, що пацієнти з “Омікроном” будуть рідше потрапляти у лікарні в реанімації порівняно з попередніми варіантами, експерти і лікарі побоюються, що сплеск епідемії все ще може вивести з колії послуги охорони здоров’я.
За даними ВВС, кілька штатів, у тому числі Делі та Махараштра, знову запровадили тимчасову комендантську годину, щоб обмежити зібрання та зупинити поширення вірусу.
Наразі в Індії зафіксовано понад 35 мільйонів випадків коронавірусу і близько 482 тисяч смертей від вірусу.
Що відомо
- Про новий штам коронавірусу, який вперше виявили на півдні Африки, британські вчені повідомили 24 листопада. Він характеризується великою кількістю мутацій у шиповидному білку, що може ускладнити його нейтралізацію антитілами, сприяти швидкому поширенню та стійкості до наявних вакцин.
- Науковці з’ясували, що штам "Омікрон" здатний розмножуватись у тканинах бронхів у 70 разів швидше, ніж вихідний варіант вірусу та штам "Дельта", однак демонструє повільнішу швидкість реплікації у легенях. Водночас міністр охорони здоров’я ПАР Джо Фаала заявив, що інфікованих штамом "Омікрон" в 11 разів рідше кладуть у лікарні, ніж інфікованих "Дельтою".
- За попередніми даними, більшість вакцин не забезпечують дієвий захист від інфікування "Омікроном", але запобігають тяжкому перебігу хвороби й госпіталізаціям. Крім того, підвищує дієвість щеплень третя (бустерна) доза.
- Люди, в яких виявили штам коронавірусу "Омікрон", у середньому мають на 50-70% менший ризик бути ушпиталеними через ускладнення COVID-19, ніж "Дельтою", підрахувало Управління з питань охорони здоров'я Великої Британії.
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