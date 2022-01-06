В Індії повідомили про першу смерть, пов'язану з "Омікроном"

В Індії міністерство охорони здоров'я країни повідомило у середу, 5 січня, про першу смерть, пов'язану зі штамом коронавірусу “Омікрон”. Йдеться про 74-річного чоловіка, який помер у західному штаті Раджастан, повідомляє ВВС. За словами чиновників, чоловік страждав на цукровий діабет та інші супутні захворювання.

"Технічно це смерть, пов'язана з “Омікроном”. Це була літня людина, яка мала цукровий діабет і супутні захворювання", — сказав представник міністерства охорони здоров'я Лав Агарвал на брифінгу 5 січня.

Газета Indian Express повідомила, що пацієнта госпіталізували до лікарні міста Удайпур в штаті Раджастхан 15 грудня, і він помер через 15 днів. Лікарі сказали, що чоловік був повністю вакцинований, цитує видання ВВС.

За даними ВВС, всього Індія повідомила про 2630 випадків інфікування штамом “Омікрон”. Загалом, у четвер, 6 січня, медики повідомили про понад 90 000 випадків Covid-19. В Індії за 24 години зафіксовано 325 смертей, але лише одна була пов’язана з “Омікроном”, повідомили чиновники.

Під час брифінгу в середу, 5 січня, голова Індійської ради медичних досліджень (ICMR) Балрам Бхаргава сказав, що варіант “Омікрон” є “переважаючим циркулюючим штамом у містах, і слід уникати всіх масових зібрань”.

Попри те, що попередні дані свідчать, що пацієнти з “Омікроном” будуть рідше потрапляти у лікарні в реанімації порівняно з попередніми варіантами, експерти і лікарі побоюються, що сплеск епідемії все ще може вивести з колії послуги охорони здоров’я.

За даними ВВС, кілька штатів, у тому числі Делі та Махараштра, знову запровадили тимчасову комендантську годину, щоб обмежити зібрання та зупинити поширення вірусу.

Наразі в Індії зафіксовано понад 35 мільйонів випадків коронавірусу і близько 482 тисяч смертей від вірусу.

Що відомо

Читайте також

"Омікрон": що відомо про новий штам коронавірусу та чи загрожує він Україні

"Не панікуйте через Омікрон". Лікар – про новий штам коронавірусу

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу