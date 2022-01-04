Жителі села Глиниця Чернівецького району перекривають дорогу у селі. Таким чином вимагають ремонту переправи через Прут. На дорозі утворились затори.

Про це у коментарі Суспільному сказала староста села Оксана Танасюк.

Жителі перекривають дорогу з 8:00 4 січня. За словами Танасюк, планують не пускати транспорт до ранку. Дорогу перекриває приблизно 30 людей, вони безперервно ходять по пішохідному переході.

"За день пропустили машину газової служби. Жителі не дають проїхати ні автівкам, ні громадському транспорту", — каже Танасюк.

molbuk.ua Затори в селі станом на 16:00.

Жителі вимагають знову спорудити тимчасову переправу через Прут, яку затопило під час підняття рівня води. Вона є технологічною — її побудували на період ремонту, щоб нею їздила будівельна техніка. Про це у коментарі Суспільному сказала речниця служби автомобільних доріг в області Наталія Гатеж. За її словами, решті транспорту там курсувати заборонено.

5 січня почнуть відновлювати тимчасову переправу. Про це Суспільному сказала голова громади Наталія Катрюк, яка була на зустрічі у службі автомобільних доріг області. Також вирішуватимуть, як організувати перехід між селами.

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