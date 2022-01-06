Новорічні та різдвяні святкування є часом підвищеної небезпеки для поширення коронавірусу, адже за святковим столом збирається широке коло людей. Українське радіо поспілкувалося з сімейною лікаркою Дариною Дмітрієвською та дізналося, як зменшити ризик зараження COVID-19 у святковий час.

Загальна рекомендація, яка передбачає уникнення великих скупчень людей, особливо незнайомих, зберігається і в часи святкувань. Дарина Дмітрієвська каже, що бажано святкувати у колі знайомих та вакцинованих людей. Лікарка каже, що під час новорічних свят ризик зараження підвищений через пору року – взимку є велика імовірність зараження грипом та ГРВІ. Саме тому потрібно носити маски та бути поруч лише з тими людьми, які відповідально ставляться до запобігання поширенню вірусу.

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Коли звертатися до лікаря

Лікарка каже, що симптоми грипу, ГРВІ та COVID-19 дуже схожі, тож алгоритм дій також однаковий.

"Щойно відчули якісь хворобливі симптоми, як то температура, ломота, слабкість, нежить, кашель, біль у горлі — це є підставою для самоізоляції. У цей момент ви заразні, тому до зникнення симптомів варто не контактувати з іншими людьми", – каже лікарка.

Вірус є небезпечним не лише для хворого, а й для оточення – особливо родичів. У випадку появи симптомів, варто дистанційно повідомити про них лікарю та визначити необхідність здачі тесту на COVID-19 або грип.

Про вакцинацію

"Я закликаю всіх вакцинуватись від грипу, – каже Дарина Дмітрієвська, – в Україні досить низький рівень вакцинації. Цього року ми бачимо дуже високу поширеність".

У випадку зараження грипом важлива своєчасна діагностика, адже існують препарати, які можуть полегшити перебіг хвороби. Щоправда, їх необхідно вчасно почати вживати. Лікарка каже, що щепитися від грипу є сенс протягом всього сезону.

"Вакцини доступні у багатьох клініках — як приватних, так і державних. Вакцина є платною, бо не входить до державного календаря щеплень", – каже Дмітрієвська.

Особливості варіанту "Омікрон"

"Омікрон" набагато заразніший ніж попередні варіанти вірусу. Дані про небезпеку "Омікрону" дуже різні.

"Для населення він є не менш небезпечним, ніж попередні штами просто тому, що більш заразний і серед інфікованих велика частина все ж буде мати тяжкий перебіг", – каже лікарка.

Вона закликає вакцинуватися всіх, хто ще не вакцинований. Також очікується, що найближчим часом МОЗ дозволить вводити бустерні дози для ширшого кола людей.

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