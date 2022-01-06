У Кропивницькому маршрутка в'їхала у стовп. Водій помер

У Кропивницькому на вулиці Короленка маршрутка №6 в'їхала у стовп. Водій помер. На місці аварії працюють поліцейські.

Під час аварії пасажирів у салоні не було, водій з'їхав з маршруту для ремонту, розповів Суспільному патрульний Ігор Окунєв. Чоловік, який помер – 1960 року народження.

На місці аварії працюють слідчі, чекають медичного експерта, щоб дізнатись причину смерті водія, він у маршрутці. Підозрюють, що у нього стався серцевий напад, сказав поліцейський. Вони отримали виклик о 10:12.

Суспільне: Кропивницький

Суспільне: Кропивницький

Суспільне: Кропивницький

Механік підприємства приватного перевізника "Кобченко", співробітник водія Валентин Березовський розповів Суспільному, що спілкувався з ним телефоном о 9:45: "Він сказав, що щось із зчепленням, чи з "корзиною", він їде на ремонт. Ніколи не скаржився на здоров'я. Ми щоранку проходимо медогляд, і сьогодні все було у нормі".

Чоловік працював на підприємстві з перервами три-чотири роки, сказав Валентин Березовський. Останній раз прийшов у листопаді минулого року.