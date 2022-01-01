У Новій Празі рятувальники знайшли тіло жінки під час гасіння пожежі

У селищі Нова Прага Олександрійського району Кіровоградської області рятувальники під час гасіння пожежі у приватному будинку знайшли тіло жінки. Про це Суспільному розповіла речниця служби з надзвичайних ситуацій області Оксана Мачак.

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1 січня о 09:10 рятувальники отримали повідомлення про пожежу у приватному будинку, що розміщений на вулиці Левадна. Коли пожежники приїхали, горіло 3 м² домашніх речей. Під час гасіння знайшли тіло власниці будинку 1937 року народження.

О 09:30 пожежу локалізували, о 09:38 – ліквідували. Нині обставини загибелі господарки та причини пожежі з’ясовують.

Що відомо

31 грудня в Україні виникло 125 пожеж у житлових будинках, на яких загинули 12 людей. Четверо травмувалися, розповіла Оксана Мачак. За її словами, у новорічний період зростає кількість пожеж, які спричиняють порушення правил безпеки під час користування електрогірляндами, піротехнікою, або ж має місце необережна поведінка із вогнем.

Про наслідки запуску феєрверків та як безпечно їх запустити, читайте в матеріалі Суспільного.

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