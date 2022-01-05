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За гроші НСЗУ: у Краматорську новонароджених перевіряють на рідкісні генетичні захворювання
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За гроші НСЗУ: у Краматорську новонароджених перевіряють на рідкісні генетичні захворювання

Олег Ломакін Марія Гречко
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За гроші НСЗУ: у Краматорську новонароджених перевіряють на рідкісні генетичні захворювання У Краматорську новонароджених перевіряють на рідкісні генетичні захворювання, фото: Суспільне Донбас

У перший тиждень 2022 року у Краматорському обласному перинатальному центрі понад десять новонароджених перевірили на двадцять одне рідкісне генетичне захворювання. Про це Суспільному повідомила завідувачка відділення інтенсивної терапії новонароджених Олена Чорна.

З початку року в обласному перинатальному центрі десятьом малюкам зробили тест на спінальну м’язову атрофію, вроджений гіпотиреоз та інші.

"Це дає можливість виявити у дитини захворювання обміну речовин, яке спочатку клінічно не видно, але його можна відкоригувати та отримати потім здорову дитину", — пояснила Олена Чорна.

За гроші НСЗУ: у Краматорську новонароджених перевіряють на рідкісні генетичні захворюванняСуспільне Донбас

Відділення інтенсивної терапії новонароджених у Краматорську

Неонатальний скринінг, каже завідувачка відділення, робиться з дозволу та у присутності батьків, в перші кілька діб життя. Кров для скринінгу беруть з п’яти новонародженого. Результати готові за три тижні.

"Місце ін'єкції обробляється спиртовою серветкою, робиться прокол і вже самопливом кров з п’яти набирається на спеціальний промокальний папір. Через деякий проміжок часу, коли крапельки висохли, заповнюються дані на маму і на дитину, і потім відправляються до медико-генетичного центру на дообстеження", — розповіла Олена Чорна.

Неонатальний скринінг дитини для батьків безкоштовний.

Що відомо

  • Минулого року новонароджених обов’язково перевіряли лише на чотири генетичні хвороби. Такі тести роблять по всій Україні, за гроші НСЗУ.

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