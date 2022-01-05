У селищі Зайцеве вакцинували від коронавірусу двома дозами – 95% жителів

Із 800 жителів прифронтового селища Зайцеве вакцинувалися від коронавірусу двома дозами – 760 людей. Наприкінці року відсоток вакцинованих тут був 95. Про це Суспільному повідомила сімейна лікарка Валерія Леонова.

Медикиня додала, що нині у селищі немає жодного зафіксованого випадку захворюваності на коронавірус.

За словами Валерії Леонової, щоб досягти вакцинації на рівні 95 відсотків із жителями Зайцевого працювали медики, мобільні бригади та представники гуманітарної місії “Проліска”, – каже лікарка Валерія Леонова, яка приїздить сюди на прийом із Бахмута.

Як розповіла Суспільному Валерія Леонова, до вакцинації у Зайцевому за осінь та зиму 2020-2021 років на коронавірус захворіло понад півсотні людей.

Пенсіонерка Раїса розповіла журналістам Суспільного, що вона одна із перших влітку цьогоріч прийшла на щеплення від коронавірусу.

"У мене чоловік помер рік тому від цієї зарази. Тому я знаю, що це таке. Він три тижні задихався, тоді кисню не було", – додала Раїса.

Жінка каже від моменту останнього щеплення пройшло шість місяців і вона готова зробити третю, бустерну дозу вакцини.

Що відомо