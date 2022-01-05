Дніпропетровський національний історичний музей ім. Яворницького вперше провів костюмовану вертепну постановку. Створили її разом з реконструкторським клубом “Вексилляція римських військ Нижньої Мезії”. Вистава відбувалась просто неба.

Науковий співробітник Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького Владислав Дудко бере участь у фестивалях історичної реконструкції. Каже: надихався досвідом одноклубників з інших міст.

“Я є учасником клубу “Вексилляція римських військ Нижньої Мезії”. У Дніпрі це “Легіон перший італійській”, періодично ми беремо участь у пасхальній реконструкції в Одесі. Я подумав, чому б не влаштувати наш власний захід, у Дніпрі, біля нашого історичного музею, але присвячений ідеї Різдва”, - говорить учасник вертепу.

Владислав Дудко розповідає, костюми та обладунки в їхньому клубі виготовляють вручну, спираючись на історичні джерела. Для вистави зробили стилізований костюм для ролі волхва, яку грає старший науковий співробітник музею Дмитро Романчук.

“Сьогодні ми намагаємося втілити вертеп у життя саме з точки зору сучасності. Тобто в нас у вертепі показані проблеми, пов'язані із вакцинацією, і проблеми з перетином кордону, якщо відсутня вакцинація. Тобто такі моменти, які з однієї сторони є гумористичними, з іншої сторони - є актуальними для сучасного суспільства”, - каже виконавець ролі волхва.

Суспільне Дніпро Вертепна вистава просто неба

За словами заступниці директорки Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького Валерії Лавренко, заходи на подвір'ї проводять у будь-яку пору року.

“Коронавірус змусив нас виходити поза межі музею, ми перебуваємо на музейному майданчику, де влітку багато що відбувалося, і ми пробуємо вийти в люди взимку. Тобто музей не варто сприймати як суто колекцію, хоча це дуже важливо. Музей варто сприймати як соціальний, освітній хаб”, - говорить Валерія Лавренко.

Коли ще раз розіграють виставу - не знають. Але наступного разу планують виступати у середині музею, бо на вулиці надто холодно.

Що відомо

- Вертеп - це молитовне прославлення Бога через театральне дійство та комічне відображення побутового життя, якого вже дотримуються декілька століть поспіль.

- В Україні старовинний мандрівний маріонетковий театр виник в барокову добу (друга половина 17-18 століття). Хоча перша письмова згадка про вертеп датується ще 1666 роком і вона міститься в матеріалах львівського ставропігіального братства.

- Сюжети різдвяних вертепів були більш-менш однакові: цар Ірод дізнається від волхвів та трьох царів, що народився Христос, претендент на його престол. Щоб позбутися суперника, він кличе воїна і наказує йому вбити всіх вифлеємських дітей віком від 2 років і молодше.

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