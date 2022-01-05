У Дніпрі відбуваються майстер-класи з виконання українських колядок. Як розповів Суспільному організатор Едуард Аркушин, такі зустрічі проводять щосезону взимку вже 12 років поспіль.

До співів долучаються представники різних конфесій, а також дніпряни, які шанують українські традиції, зазначає організатор.

«Колись поїхав на захід України і там дізнався, що є такі колядки. Я про це щось чув, але там їх було багато, концентровано, була така атмосфера! І я подумав, що непогано було б відтворити і тут. У колядках, пов’язаних з Ісусом, так чи інакше розповідається про події, пов’язані з його народженням, про Марію, про Йосипа, про Ірода. І трошки – про Україну зазвичай», – сказав він.

Колядниця Римма Копаниця розповідає: вперше заспівала колядки дев’ять років тому.

«Я прийшла співати колядки, впевнена, що у мене немає ні слуху, ні голосу – я буду дивитися, як це роблять інші, і від цього отримувати задоволення. Але я сама не зрозуміла, як я почала співати разом з усіма. Після цього був такий підйом! Коли ти бачиш очі людей, які слухають вас, які долучаються. На вулиці, коли ми роздавали тексти, люди приєднувалися до нас і співали з нами», – розказала жінка.

Співати колядки збираються представники різних конфесій, а також люди, небайдужі до українських традицій. Щороку репертуар колядників поповнюється однією-двома піснями.

7 січня учасники акції вийдуть колядувати просто неба: їх можна буде зустріти на центральних вулицях Дніпра.

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